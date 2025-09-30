Tudod-e, hol van a világ másogik legnagyobb LEGO-gyára?

Az elmúlt két évben a gyár bővítése kapcsán mintegy 300 új munkahely jött létre, így a szezonális munkaerővel együtt a gyár alkalmazottainak száma meghaladja a 4300 főt. Ezzel a magyar leány, a LEGO Manufacturing Kft. a régió egyik legnagyobb munkaadója.
A gyár eddig is lefedte a teljes gyártási folyamatot a fröccsöntéstől a dekoráláson keresztül az összeszerelésen, a csomagoláson át a raktározásig. A mostani fejlesztéssel a csarnokokban több mint 1000 fröccsöntő gép működik, a csomagoló sorok száma pedig harmadával, 73-ra emelkedett. Új raktár- és adminisztrációs területek is épültek a telephelyen, ezzel az összterület bő kétszeresére nőtt a 2014-es átadáshoz képest, mára eléri a 262 000 négyzetmétert.
Az országnak ezen a részén elsőként fogjuk ilyen mértékben hasznosítani a geotermikus energia erejét ipari környezetben
- mondta Chresten Bruun, a LEGO Manufacturing Kft. gyárigazgatója.
A LEGO Csoport célja, hogy 2032-ig globálisan 37%-kal csökkentse fosszilis gázfüggőségét és abszolút szén-dioxid-kibocsátását a 2019-es szinthez képest.
Itthon a geotermikus fűtési rendszer kiépítéséhez a cég megbízásából az elmúlt két év során két kutat fúrtak, és több mint 2 km mélyen a felszín alatt találtak is megfelelő hőforrást. A következő két évben a gyárban kiépítik a forró víz keringtetéséhez szükséges infrastruktúrát és technológiát.
A zárt rendszer, amelyben a kiszivattyúzott vizet visszapumpálják a kitermelési hely közelébe, 2028-ra válik teljesen működőképessé.
A telephelyen három napelempark található, több mint 24 000 panellel. A vállalat 2025 végéig még további 8,61 maximum megawatt (MWp) kapacitást telepít, ami több mint háromszoros növekedést jelent az előző évhez képest. További 11 000 panelt telepítenek a területen és kilenc új épület tetején a jövő év végéig, így a teljes kapacitás meghaladja majd a 17 MWp-t.
A vállalat a biológiai sokféleség megőrzése és támogatása érdekében a gyár körül szárazságtűrő növényi szigeteket hozott létre, amelyek élőhelyet nyújthatnak az állatoknak. A projekt részeként a vállalat több mint 700 fát, 45 000 cserjét és évelő növényt ültetett 47 000 négyzetméteren, és 3 800 négyzetméteren méhlegelőt alakított ki.
A 2014-ben átadott nyíregyházi LEGO egység a világ hat LEGO gyárának egyike. Érdekesség, hogy minden gyár ugyanazt a kialakítást követi, hogy a kockákat egy hajszál tizedrészének pontosságával gyártsa le. A dániai LEGO ma is egy magántulajdonban álló családi vállalat, termékeit világszerte több mint 120 országban értékesítik. A csoport 2008-ben hozta létre magyarországi gyártó leányvállalatát, a LEGO Manufacturing Kft.-t Nyíregyházán.
A képen a nyíregyházi gyár. Címlapkép forrása: LEGO
