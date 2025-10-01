  • Megjelenítés
Cseh befektető lép be a magyar kereskedelmiingatlan-piacra
Ingatlan

Cseh befektető lép be a magyar kereskedelmiingatlan-piacra

Portfolio
A cseh központú DRFG Investment Group vásárolta meg a budapesti Bartók Ház irodaházat a CA Immo-tól. A belvárosban álló épület több mint 17 600 négyzetméter bérbeadható területet kínál.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
Az ország legfontosabb gazdasági döntéshozói egy helyen!
Információ és jelentkezés

DRFG célja ingatlanportfóliójának bővítése a közép- és kelet-európai régióban, legutóbbi akvizíciója a varsói Signum irodaház.  

A Bartók Ház a Csoport első magyarországi kereskedelmiingatlan-befektetése, és már most számos további lehetőséget látunk a piacon, amelyeket szeretnénk megragadni

- mondta Jan Pelíšek, a DRFG Ingatlan Divíziójának igazgatója.

A 2003-ban átadott Bartók Ház A kategóriás irodaház, bérlői között található a DXC Technology, a Lidl, a Novartis, a Sandoz, a Mandiner Novum, és a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány. Az épület BREEAM „Very Good” környezeti minősítéssel rendelkezik és a szokásosnál több parkolóhelyet biztosít. 

BartokHaz_crop

Az eladói oldalon az Eston működött közre tanácsadóként, míg a vevő oldalán a CBRE látta el a feladatokat, a jogi tanácsadást a Bird & Bird nyújtotta, a műszakit pedig a Sentient biztosította. A tranzakcióban a TriGranit is közreműködött, amely tavaly csatlakozott a DRFG Csoporthoz.

A jövőben a TriGranit látja el a Bartók Ház vagyonkezelését, az ESG-értékek erősítését szolgáló beruházások megvalósítását, valamint a bérbeadási tevékenységek irányítását.   

Számos további fejlesztési lehetőséget azonosítottunk

- mondta Tomasz Lisiecki, a TriGranit vezérigazgatója.

Tomasz Lisiecki
TriGranit, CEO
Tom Lisiecki a TriGranit vezérigazgatója több, mint 17 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi ingatlanfejlesztési szektorban. A TriGranit-nál eltöltött 13 éve során a vállalat összes len
Tovább
Tom Lisiecki a TriGranit vezérigazgatója több, mint 17 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi ingatlanfejlesztési szektorban. A TriGranit-nál eltöltött 13 éve során a vállalat összes len Tovább

A DRFG Investment Group 2011-ben alakult Brnóban. Stratégiai befektetőként régóta az ingatlanpiacra, a távközlésre és a pénzügyi szolgáltatásokra összpontosít, nyolc európai piacon van jelen.

Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában a DRFG több mint 25 milliárd cseh korona értékű ingatlan- és fejlesztési projektet kezel. A távközlés területén nemzetközi mobilszolgáltatók számára épít és üzemeltet hálózatokat. A DRFG alapította a Czech Fund márkanév alatt működő befektetési alapokat, valamint a minősített befektetők számára létrehozott DRFG Investment Fundot.

A TriGranit Közép-Európa egyik vezető ingatlanfejlesztő platformja, amely prémium, fenntartható irodai és alternatív ingatlanprojektek felvásárlására és fejlesztésére szakosodott. Az elmúlt három évtizedben a TriGranit közel 50 ikonikus projektet valósított meg, összesen 1,7 millió négyzetméter bérbeadható területtel hét közép- és kelet-európai országban. 

Kapcsolódó cikkünk

Biatorbágyon bővít a Wellpack a CTP csarnokában

Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Csányi Péter: a magyar gazdaság nagyágyúi egy helyen!

Befektetők, figyelem: érik a nagy fordulat az év egyik legjobb tőzsdei sztorijában

Hatvanmillió eurós logisztikai tranzakciót zárt a Panattoni Lengyelországban

Címlapkép forrása: DRFG

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages ingatlan lakáspiac home house 2162563526-építészet-épület-felújítás-ingatlan-lakás-lakóépület-lakotelep-panel-város-zöld
Ingatlan
Hároméves csúcson a magyar lakáspiac, az Otthon Start pörgeti a vásárlásokat
Pénzcentrum
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility