  • Megjelenítés
Cseh befektető terjeszkedik a magyar kereskedelmiingatlan-piacon
Ingatlan

Cseh befektető terjeszkedik a magyar kereskedelmiingatlan-piacon

Portfolio
A cseh központú DRFG Investment Group vásárolta meg a budapesti Bartók Ház irodaházat a CA Immo-tól. A belvárosban álló épület több mint 17 600 négyzetméter bérbeadható területet kínál.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
Az ország legfontosabb gazdasági döntéshozói egy helyen!
Információ és jelentkezés

DRFG célja ingatlanportfóliójának bővítése a közép- és kelet-európai régióban, legutóbbi akvizíciója a varsói Signum irodaház.  

A Bartók Ház a Csoport első magyarországi kereskedelmiingatlan-befektetése, és már most számos további lehetőséget látunk a piacon, amelyeket szeretnénk megragadni

- mondta Jan Pelíšek, a DRFG Ingatlan Divíziójának igazgatója.

A 2003-ban átadott Bartók Ház "A" kategóriás irodaház, bérlői között található a DXC Technology, a Lidl, a Novartis, a Sandoz, a Mandiner Novum, és a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány. Az épület BREEAM „Very Good” környezeti minősítéssel rendelkezik és a szokásosnál több parkolóhelyet biztosít. 

BartokHaz_crop

Az eladói oldalon az Eston működött közre tanácsadóként, míg a vevő oldalán a CBRE látta el a feladatokat, a jogi tanácsadást a Bird & Bird nyújtotta, a műszakit pedig a Sentient biztosította. A tranzakcióban a TriGranit is közreműködött, amely tavaly csatlakozott a DRFG Csoporthoz.

A jövőben a TriGranit látja el a Bartók Ház vagyonkezelését, az ESG-értékek erősítését szolgáló beruházások megvalósítását, valamint a bérbeadási tevékenységek irányítását.   

Számos további fejlesztési lehetőséget azonosítottunk

- mondta Tomasz Lisiecki, a TriGranit vezérigazgatója.

Tomasz Lisiecki
TriGranit, CEO
Tom Lisiecki a TriGranit vezérigazgatója több, mint 17 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi ingatlanfejlesztési szektorban. A TriGranit-nál eltöltött 13 éve során a vállalat összes len
Tovább
Tom Lisiecki a TriGranit vezérigazgatója több, mint 17 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi ingatlanfejlesztési szektorban. A TriGranit-nál eltöltött 13 éve során a vállalat összes len Tovább

A DRFG Investment Group 2011-ben alakult Brnóban. Stratégiai befektetőként régóta az ingatlanpiacra, a távközlésre és a pénzügyi szolgáltatásokra összpontosít, nyolc európai piacon van jelen.

Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában a DRFG több mint 25 milliárd cseh korona értékű ingatlan- és fejlesztési projektet kezel. A távközlés területén nemzetközi mobilszolgáltatók számára épít és üzemeltet hálózatokat. A DRFG alapította a Czech Fund márkanév alatt működő befektetési alapokat, valamint a minősített befektetők számára létrehozott DRFG Investment Fundot.

A TriGranit Közép-Európa egyik vezető ingatlanfejlesztő platformja, amely prémium, fenntartható irodai és alternatív ingatlanprojektek felvásárlására és fejlesztésére szakosodott. Az elmúlt három évtizedben a TriGranit közel 50 ikonikus projektet valósított meg, összesen 1,7 millió négyzetméter bérbeadható területtel hét közép- és kelet-európai országban. 

Kapcsolódó cikkünk

Biatorbágyon bővít a Wellpack a CTP csarnokában

Nagy Márton, Hernádi Zsolt, Csányi Péter: a magyar gazdaság nagyágyúi egy helyen!

Befektetők, figyelem: érik a nagy fordulat az év egyik legjobb tőzsdei sztorijában

Hatvanmillió eurós logisztikai tranzakciót zárt a Panattoni Lengyelországban

Címlapkép forrása: DRFG

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
hotel recepció
Ingatlan
Egy év alatt több mint 2000 új szálloda épült, visszatér az élet a járvány rombolása után
Pénzcentrum
Így ürítik ki seperc alatt a magyarok bankszámláit is: rémisztő az új módszer, nyomot se hagynak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility