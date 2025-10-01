Cseh befektető terjeszkedik a magyar kereskedelmiingatlan-piacon

DRFG célja ingatlanportfóliójának bővítése a közép- és kelet-európai régióban, legutóbbi akvizíciója a varsói Signum irodaház.
A Bartók Ház a Csoport első magyarországi kereskedelmiingatlan-befektetése, és már most számos további lehetőséget látunk a piacon, amelyeket szeretnénk megragadni
- mondta Jan Pelíšek, a DRFG Ingatlan Divíziójának igazgatója.
A 2003-ban átadott Bartók Ház "A" kategóriás irodaház, bérlői között található a DXC Technology, a Lidl, a Novartis, a Sandoz, a Mandiner Novum, és a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány. Az épület BREEAM „Very Good” környezeti minősítéssel rendelkezik és a szokásosnál több parkolóhelyet biztosít.
Az eladói oldalon az Eston működött közre tanácsadóként, míg a vevő oldalán a CBRE látta el a feladatokat, a jogi tanácsadást a Bird & Bird nyújtotta, a műszakit pedig a Sentient biztosította. A tranzakcióban a TriGranit is közreműködött, amely tavaly csatlakozott a DRFG Csoporthoz.
A jövőben a TriGranit látja el a Bartók Ház vagyonkezelését, az ESG-értékek erősítését szolgáló beruházások megvalósítását, valamint a bérbeadási tevékenységek irányítását.
Számos további fejlesztési lehetőséget azonosítottunk
- mondta Tomasz Lisiecki, a TriGranit vezérigazgatója.
A DRFG Investment Group 2011-ben alakult Brnóban. Stratégiai befektetőként régóta az ingatlanpiacra, a távközlésre és a pénzügyi szolgáltatásokra összpontosít, nyolc európai piacon van jelen.
Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában a DRFG több mint 25 milliárd cseh korona értékű ingatlan- és fejlesztési projektet kezel. A távközlés területén nemzetközi mobilszolgáltatók számára épít és üzemeltet hálózatokat. A DRFG alapította a Czech Fund márkanév alatt működő befektetési alapokat, valamint a minősített befektetők számára létrehozott DRFG Investment Fundot.
A TriGranit Közép-Európa egyik vezető ingatlanfejlesztő platformja, amely prémium, fenntartható irodai és alternatív ingatlanprojektek felvásárlására és fejlesztésére szakosodott. Az elmúlt három évtizedben a TriGranit közel 50 ikonikus projektet valósított meg, összesen 1,7 millió négyzetméter bérbeadható területtel hét közép- és kelet-európai országban.
Címlapkép forrása: DRFG
Kiderült, milyen céllal repülhettek be a német légtérbe a gyanús repülő tárgyak
Részletek szivárogtak ki a kieli drónészlelésekről.
Megpróbálja kiárazni magát az orosz piacról az UniCredit
Egyre jobban csökkenti kitettségét a bankcsoport.
Fra Angelicótól Gerhard Richterig – nagy őszi tárlatok az európai múzeumokban
A régi mesterek kedvelőire és a kortárs művészet híveire is izgalmas kiállítások várnak.
Nem jó hírek jöttek az amerikai feldolgozóiparból
Stagflációs szelek fújnak.
Ijesztő adatok derültek ki a magyarok életmódjáról
A lakosság harmada nem mozog, sportol rendszeresen.
Arany, bitcoin, vagy 4iG? - Mutatjuk, mivel lehetett a legnagyobbat nyerni idén a tőzsdén
Nagy nyerők és csúnya bukók.
Itt vannak a Prima Primissima díj 2025-ös jelöltjei
Idén közel 900 jelölés érkezett a szakmai szervezetektől.
Kiderült az igazság: ezért nem szabadulhat Európa a szennyező energiától a háború ellenére sem
Nemcsak anyagilag, hanem az életkörülményekben is nagy árat fizet a kontinens.
Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban
Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan
Az osztalék portfólióm - 2025. szeptember
Aktív hónap volt, vásároltam sokat, új részvényeket és a már meglévők mellé is. Osztalék viszont alig csordogált.VáltozásokUnited Parcel Service, Inc. (UPS) vásárlás 85 dolláron, 7,72%
A baby boomer generáció gazdasági jelentősége
Kulcsszereplők a jövő gazdasági növekedésében.
A mesterséges intelligencia vegánjai
Az MI-veganizmus egy új társadalmi mozgalom, amely etikai, környezeti és jóléti megfontolásokból tudatosan korlátozza a mesterséges intelligencia használatát.
KlimaKover - megoldás a közterek hűtésére?
Energiatakarékos és fenntartható technológia a városi hőhullámok enyhítésére.
Pusztító koktél villámaszályok és hőhullámok
A villámaszályok a klímaváltozás egyik legaggasztóbb jelenségei közé tartoznak, amelyek hatását a szélsőséges hőség drámaian felerősíti.
Üzemanyag-vásárlóerő: időutazás a rendszerváltástól napjainkig
Cikkünkben egy gyors áttekintést adunk arról, hogy az elmúlt három és fél évtizedben egy átlagos magyar havi munkabérből hány liter benzint lehetett vásárolni, milyen trendet figyelhetünk m
Sakkmesterből játéktervező, majd Nobel-díjas tudós: ő az agy a Google AI mögött
Sakkmesterből videójáték-tervező, majd idegtudós és Nobel-díjas: Demis Hassabis a teremtő elme a Google AI mögött. Egyedülállóan sokoldalú és kreatív pályája alatt számos olyan újítá
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A Portfolio Checklistben az Otthon Start tanulságait elemezzük.
Új trend az energiapiacon: így fixálhatóak évekre az alacsony árak
A legnagyobb techgigászok, mint a Google, Amazon, Microsoft állnak a trend élén.
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása: fókuszban a fiskális alkoholizmus.