Cseh befektető terjeszkedik a magyar kereskedelmiingatlan-piacon

A cseh központú DRFG Investment Group vásárolta meg a budapesti Bartók Ház irodaházat a CA Immo-tól. A belvárosban álló épület több mint 17 600 négyzetméter bérbeadható területet kínál.

DRFG célja ingatlanportfóliójának bővítése a közép- és kelet-európai régióban, legutóbbi akvizíciója a varsói Signum irodaház.

A Bartók Ház a Csoport első magyarországi kereskedelmiingatlan-befektetése, és már most számos további lehetőséget látunk a piacon, amelyeket szeretnénk megragadni

- mondta Jan Pelíšek, a DRFG Ingatlan Divíziójának igazgatója.

A 2003-ban átadott Bartók Ház "A" kategóriás irodaház, bérlői között található a DXC Technology, a Lidl, a Novartis, a Sandoz, a Mandiner Novum, és a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány. Az épület BREEAM „Very Good” környezeti minősítéssel rendelkezik és a szokásosnál több parkolóhelyet biztosít.

Az eladói oldalon az Eston működött közre tanácsadóként, míg a vevő oldalán a CBRE látta el a feladatokat, a jogi tanácsadást a Bird & Bird nyújtotta, a műszakit pedig a Sentient biztosította. A tranzakcióban a TriGranit is közreműködött, amely tavaly csatlakozott a DRFG Csoporthoz.

A jövőben a TriGranit látja el a Bartók Ház vagyonkezelését, az ESG-értékek erősítését szolgáló beruházások megvalósítását, valamint a bérbeadási tevékenységek irányítását.

Számos további fejlesztési lehetőséget azonosítottunk

- mondta Tomasz Lisiecki, a TriGranit vezérigazgatója.

Tomasz Lisiecki TriGranit, CEO Tom Lisiecki a TriGranit vezérigazgatója több, mint 17 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi ingatlanfejlesztési szektorban. A TriGranit-nál eltöltött 13 éve során a vállalat összes len Tovább … Tovább Tom Lisiecki a TriGranit vezérigazgatója több, mint 17 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi ingatlanfejlesztési szektorban. A TriGranit-nál eltöltött 13 éve során a vállalat összes len

A DRFG Investment Group 2011-ben alakult Brnóban. Stratégiai befektetőként régóta az ingatlanpiacra, a távközlésre és a pénzügyi szolgáltatásokra összpontosít, nyolc európai piacon van jelen.

Csehországban, Lengyelországban és Szlovákiában a DRFG több mint 25 milliárd cseh korona értékű ingatlan- és fejlesztési projektet kezel. A távközlés területén nemzetközi mobilszolgáltatók számára épít és üzemeltet hálózatokat. A DRFG alapította a Czech Fund márkanév alatt működő befektetési alapokat, valamint a minősített befektetők számára létrehozott DRFG Investment Fundot.

A TriGranit Közép-Európa egyik vezető ingatlanfejlesztő platformja, amely prémium, fenntartható irodai és alternatív ingatlanprojektek felvásárlására és fejlesztésére szakosodott. Az elmúlt három évtizedben a TriGranit közel 50 ikonikus projektet valósított meg, összesen 1,7 millió négyzetméter bérbeadható területtel hét közép- és kelet-európai országban.

Címlapkép forrása: DRFG