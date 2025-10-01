Egy év alatt több mint 2000 új szálloda épült, visszatér az élet a járvány rombolása után

Visszatér az élet a globális turizmusba, ez jól látszik az utazások növekedéséből és az új hotel építések számából is. Budapesten is látható a trend, bár visszafogottabban: a fővárosban a következő három évben további körülbelül 2500-3000 szoba lép a piacra a tanácsadó szerint, ebből idén várhatóan 800. Budapesten ez a bővülési ütem a közép-kelet-európai fővárosokhoz képest visszafogottnak tekinthető.

Világszinten a nemzetközi utazók száma az év első felében 5%-kal nőtt 2024 azonos időszakához képest, és már 4%-kal meghaladja az látogatószám a járvány előtti szintet. Európa továbbra is a világ leglátogatottabb kontinense, 2024-ben 747 millió nemzetközi turista érkezett az öreg kontinensre, míg idén az első félévében közel 340 millió turistaérkezést regisztráltak, ami már +7% növekedés a Covid előtti időszakhoz képesti teljes visszaépülésen felül. Az európai repterek utasforgalma 4,5 százalékkal bővült, ami tovább erősíti a kontinens turisztikai szerepét.

A szállodaingatlanok működési teljesítménye a Moore Hotels Quarterly kiadvány szerint különlegesen magas bázis után stabilizálódott. A nettó átlag szobaár 0,7%-kal emelkedett, ezzel elérte a 165 amerikai dollárt (kb. 55 ezer forint), miközben a szobakihasználtság 0,3 százalékponttal mérséklődött. Az egy kiadható egységre jutó szobaár-bevétel, nem számolva egyéb bevételekkel, mint például a vendéglátás vagy wellness szolgáltatások, 0,1 százalékos növekedést ért el 2025 első félévében. Ez a stabilizálódott teljesítmény viszont nem a vendégszám csökkenéséről vagy elmaradásáról árulkodik, hanem arról, hogy korábban nem látott mértékű kínálati növekedés történt, hiszen eközben a nemzetközi látogatások volumene 5%-kal nőtt.

A luxus szegmens napi átlagára az idei első félévben nettó 303 amerikai dolláron stabilizálódott, amely éjszakánként nettó 101 ezer forintot jelent, adók és reggeli nélkül. A luxuskategória alatti prémium kategória árazása stabil maradt, így piaci pozíciójuk megerősödött. A legtöbb egységgel rendelkező felső-középkategóriájú (upper midscale) szegmens nettó átlagára 125 dollár volt, míg a középkategória, mely a legnagyobb relatív növekedést mutatta, 114 dollárra emelkedett. Megfigyelhető tehát, hogy növekedett azon vendégek aránya, akik elsősorban az alacsonyabb árat, illetve a jó ár-érték arányt részesítették előnyben.

A globális növekedés visszatartói elsődlegesen a pandémiai óta még visszaépülni nem tudó Kína és a beutazási hírekkel enyhe zavart keltő Egyesült Államok lassítja, miközben az Európa, Közel-Kelet és Afrika, azaz EMEA régió egyértelműen felfelé húzza az átlagot.

- mondta Takács Márton, a Moore Hungary hotel és turizmus üzletági partnere és nemzetközi szektorvezetője.

A szigorodó szabályozási környezet miatt érzékelhetően csökken a beutazó turisták száma az USA-ban: Kanadából megközelítőleg 25 százalékkal, Nyugat-Európából pedig 2,3 százalékkal mérséklődött a beutazó turizmus 2025 első félévében. Bár a vízummentességet élvező országokra nem vonatkozik, köztük a magyar beutazókra sem, az októbertől bevezetésre kerülő 250 dolláros új vízumdíj, azaz „visa integrity fee” tovább ronthatja az amerikai nemzetközi látogatási adatokat. Emellett várhatóan emelkedik az Elektronikus Beutazási Engedély, azaz ESTA igénylésének díja, illetve négyszer drágább lesz a vám- és határőrség érkezés-távozás-nyilvántartási papírja.

Kína továbbra is kihívást jelentett az üzemeltetők számára, különösen a másodlagos és harmadlagos városokban. Ugyanakkor a stabilitás első jelei mutatkoznak a régióban, az első és második negyedévben fokozatos javulás volt megfigyelhető. Annak ellenére, hogy tartós nyomás van a szobánkénti bevételen (RevPAR), van fejlesztési és hotelbefektetési aktivitás, és a hosszútávú növekedési várakozások továbbra is változatlanok.

2023 óta a négy vezető szállodalánc, a Marriott International, a Hilton Worldwide, az InterContinental Hotels & Resorts és a Hyatt Hotels összesen 13 új almárkát mutatott be az ingatlanfejlesztőknek és a vendégeknek. A Marriott egyik legfrissebb márkája, a City Express by Marriott, valamint az IHG Garner márkája egyaránt a középkategóriás, kedvező árú szállodák piacát célozza meg. A Hilton LivSmart Studios és a Hyatt Studios márkái pedig a hosszabb tartózkodásra érkező vendégek igényeire lettek kialakítva, apartman jellegű szálláshelyet kínálnak a közép és felső-közép kategóriákban.

A növekedés és gyors márkacsalád-bővülés hajtóereje az, hogy ezek a láncok hagyományosan az ötcsillagos hotelpiacon alapozták meg növekedésüket és márkaismertségüket, de a célzott növekedési ütem fenntartásához szükségessé vált a középkategóriába való hatékony belépés és piachódítás.

A gyors márkanövekedés másik motorja a meglévő épületek átalakításával gyorsabb és költséghatékonyabb terjeszkedést lehetővé tevő konverziós projektek előtérbe kerülése és a már működő szállodák franchise „becsatolása”. A vizsgált szállodaláncoknál az új nyitások minimum 50-60 százalékát adják az ilyen típusú fejlesztések.

A szigorú márkamegfelelőségnek eleget tenni nem tudó épületek, például nem egységes szobamérettel rendelkező történelmi épületek számára, amelyek nagy szállodalánchoz kívánnak csatlakozni, egyre hozzáférhetőbb lehetőség az elterjedő „collection” és „soft brand” koncepciók. Az ilyen márkák lehetővé teszik, hogy a szállodák hozzáférjenek a láncok disztribúciós hálózatához és hűségprogramjaihoz, miközben megőrizhetik saját, egyedi nevüket és arculatukat – mondta el a Moore Hungary üzletági partnere. Ilyen collection brand a Marriott legújabb márkája, a Series by Marriott, amely a közép- és felső középkategóriás hoteleket fogalja magában, valamint a Hyatt legújabb upmarket kategóriájú márkája, az Unscripted by Hyatt. Mindkét márka rugalmas standardokkal és konverzióbarát üzemeltetési modellel kínál megoldást a független hotelek számára. Ebből a kategóriából Budapesten nemrég nyitott meg például a „Radisson Collection Hotel, Basilica Budapest” ötcsillagos szálloda.

