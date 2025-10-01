  • Megjelenítés
Elege lett a túlnépesedésből, beköltözési díjat vezethet be egy újabb Pest vármegyei település
Ingatlan

Elege lett a túlnépesedésből, beköltözési díjat vezethet be egy újabb Pest vármegyei település

Portfolio
Abony önkormányzata a helyi identitás védelmére hivatkozva beköltözési díjat tervez bevezetni, valamint korlátozná az egy ingatlanban lakók számát. A település ezzel csatlakozik azon önkormányzatok sorához, amelyek élnek a nemrég elfogadott helyi önazonosság védelméről szóló törvény adta lehetőségekkel - írja a Telex.
Portfolio Property Awards 2025
A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!
Információ és jelentkezés

Abony város önkormányzata új intézkedéseket fontolgat a beköltözők szabályozására - derül ki a település hivatalos Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből. A tervek szerint "mértékletes betelepülési hozzájárulást" vezetnének be, bár ennek pontos összegét egyelőre nem határozták meg.

Az önkormányzat emellett korlátozná az egy ingatlanban lakók számát is. A közlemény szerint

a visszaélések elkerülése és az egy lakásba beköltözők számának korlátozása érdekében kerüljön meghatározásra, az egy lakóra jutó minimális négyzetméter nagyság.

A kiskorúak esetében óvodai vagy iskolai látogatási igazolást is megkövetelnének.

Abony nem az első település, amely ilyen jellegű korlátozásokat vezet be. Korábban a Nógrád vármegyei Terény, ahol mindössze 350-en élnek, félmillió forintos beköltözési díjat határozott meg, amelyet a szabályok betartása esetén később visszatérít az önkormányzat.

Az Országgyűlés június 11-én 141 igen, 41 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett fogadta el azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy "a település közössége megakadályozhatja a település lakosságszámának nem kívánt növekedését, valamint felléphet a település nem kívánt társadalmi fejlődési irányával szemben". A jogszabály értelmében "helyi közügyként a települési közösségnek végső soron jogában áll meghatározni azt, hogy a településre kik és milyen feltételekkel települhetnek be".

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőkeresztes volt az első, amely élt az új lehetőséggel, és már június 27-én, a törvény július eleji hatályba lépése előtt megalkotta saját önazonossági rendeletét, amellyel elővásárlási jogot biztosított az önkormányzat számára a településen. Taktaharkány szintén hasonló feltételrendszert vezetett be.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a következő magyar város, amelyik korlátozza a betelepüléseket

Taktaharkány is bekeményít, iskolai végzettséghez kötnék a betelepülést

Kiskunhalas bekeményít, megtiltanák a lakásvásárlást a büntetett előéletűeknek

Itt az első Pest megyei település, amelyik kiteheti a megtelt táblát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Olcsó kacatból high-tech ipar

USA Innovates, China Replicates, Europe Regulates - szól a régi mantra. Sokan még ma is igaznak tartják, hogy Kína csak lopja a technológiát, másolja a... The post Olcsó kacatból high-tech ipar a

Ricardo

A Vaslady ébredése

Batman, Spiderman, Iron Lady. Mintha Thatcher valami szuperhős lenne a Marvel univerzumból, akinek az a szuperereje, hogy soha "nem hátrál meg". Meg azt mondja: "ha a mértéktelen [állami] költek

Kasza Elliott-tal

Clorox Company - elemzés

Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

Konferencia ajánló

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

ZALAEGERSZEG - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 1.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
lakások
Ingatlan
Robbanás a magyar lakáspiacon: íme az első eredmények az Otthon Start Programról
Pénzcentrum
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility