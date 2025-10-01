Elege lett a túlnépesedésből, beköltözési díjat vezethet be egy újabb Pest vármegyei település

Portfolio Property Awards 2025 A hazai ingatlanpiac ünnepe! - Az elmúlt egy év legkülöngesebb piaci teljesítményei és az elmaradhatatlan üzleti networking! Részletekért kattints!

Abony város önkormányzata új intézkedéseket fontolgat a beköltözők szabályozására - derül ki a település hivatalos Facebook-oldalán közzétett bejegyzésből. A tervek szerint "mértékletes betelepülési hozzájárulást" vezetnének be, bár ennek pontos összegét egyelőre nem határozták meg.

Az önkormányzat emellett korlátozná az egy ingatlanban lakók számát is. A közlemény szerint

a visszaélések elkerülése és az egy lakásba beköltözők számának korlátozása érdekében kerüljön meghatározásra, az egy lakóra jutó minimális négyzetméter nagyság.

A kiskorúak esetében óvodai vagy iskolai látogatási igazolást is megkövetelnének.

Abony nem az első település, amely ilyen jellegű korlátozásokat vezet be. Korábban a Nógrád vármegyei Terény, ahol mindössze 350-en élnek, félmillió forintos beköltözési díjat határozott meg, amelyet a szabályok betartása esetén később visszatérít az önkormányzat.

Az Országgyűlés június 11-én 141 igen, 41 nem szavazat és 6 tartózkodás mellett fogadta el azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy "a település közössége megakadályozhatja a település lakosságszámának nem kívánt növekedését, valamint felléphet a település nem kívánt társadalmi fejlődési irányával szemben". A jogszabály értelmében "helyi közügyként a települési közösségnek végső soron jogában áll meghatározni azt, hogy a településre kik és milyen feltételekkel települhetnek be".

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Mezőkeresztes volt az első, amely élt az új lehetőséggel, és már június 27-én, a törvény július eleji hatályba lépése előtt megalkotta saját önazonossági rendeletét, amellyel elővásárlási jogot biztosított az önkormányzat számára a településen. Taktaharkány szintén hasonló feltételrendszert vezetett be.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

