Hároméves csúcson a magyar lakáspiac, az Otthon Start pörgeti a vásárlásokat

A Duna House cégcsoport havi tranzakciószám-becslése és jelzáloghitel-előrejelzése szerint 2025 szeptemberében országosan 13 426 lakóingatlan adásvétele valósult meg, míg a lakáscélú jelzáloghitelek szerződéses összege 106 milliárd forintra csökkent.

Otthonteremtés 2025-2026-ban Első kézből, szakértők segítségével, akár személyre szabott válaszok! Minden az új Otthon Start Programról!

Az augusztusi pörgés folytatódott az első őszi hónapban is, az Otthon Start Program látványosan növelte a keresletet és

ennek hatása szeptemberben is erőteljesen megmutatkozott.

- hívta fel a figyelmet közleményében a Duna House, amelynek saját adatain alapuló becslése alapján 13 426 lakóingatlan cserélt gazdát, ami az előző év azonos időszakához képest 37,6%-os növekedést jelent a tranzakciók számában, de még az előző hónaphoz képest is jelentős, 18,1%-os ugrást mutatnak az adatok. Ennél magasabb számot utoljára 2022 márciusában regisztráltak.

A hitelpiacon ezzel szemben mérséklődés látható. A Credipass, a cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája hazai adatai alapján szeptemberben 106 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, ami 6,7%-kal marad el az augusztusi értéktől. Éves összevetésben szintén hasonló, 7%-os visszaesés tapasztalható az MNB előző év azonos hónapjára vonatkozó statisztikáihoz képest.

A havi csökkenést itt újra elsősorban az magyarázza, hogy a folyamatban lévő ügyletek egy részét elhalasztották a vásárlók annak érdekében, hogy már az Otthon Start Program keretében vehessenek fel hitelt. Ez az augusztusi hitelfelvételek volumenéhez hasonlóan még átmenetileg visszafogta a szeptemberi értékeket is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ