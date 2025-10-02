  • Megjelenítés
Boltot nyit a Shein, óriási a felháborodás
Novemberben nyitja meg első állandó üzleteit Franciaországban a Shein, de a helyi kiskereskedők ettől egyáltalán nem boldogok - írja a Reuters. A kínai online divatóriás a francia Société des Grands Magasins (SGM) áruházlánccal kötött megállapodás keretében nyit "shop-in-shop" üzleteket a párizsi BHV áruházban és öt vidéki városban, Galeries Lafayette áruházakban.

Ez azért jelentős lépés, mert a Shein eddig csak ideiglenes, úgynevezett pop-up üzleteket működtetett világszerte, főként marketingcélokból.

Frédéric Merlin, az SGM elnöke szerint a Shein megjelenése fiatalabb vásárlókat vonz majd áruházaikba.

Ugyanaz a vásárló akár egy Shein terméket és egy designer táskát is megvásárolhat ugyanazon a napon.

- tette hozzá.

Az olcsó ruházati termékeket kínáló Shein komoly nyomással néz szembe más kiskereskedők, politikusok és a helyi hatóságok részéről Franciaországban. A francia törvényhozók korábban támogattak egy olyan törvényjavaslatot, amely szabályozná a fast fashion iparágat, és megvalósulása esetén megtiltaná a Shein számára a reklámozást.

A párizsi városháza előtt létesül az új Shein megastore, amely – miután már tönkretett tucatnyi francia márkát – méginkább el akarja árasztani piacunkat eldobható termékekkel

- mondta Yann Rivoallan, a Francia Konfekcióipari Szövetség vezetője.

A francia kiskereskedők már a Zara és a H&M jelentette verseny miatt is nehéz helyzetben voltak, amikor a Shein megjelent. A kínai online üzlet állandó kedvezményeivel erős vonzerőt jelent a pénzügyi nehézségekkel küzdő fogyasztóknak.

Több francia fast-fashion kiskereskedő, mint például a Jennyfer és a NafNaf, idén fizetésképtelenségi eljárás alá került.

A Shein első üzlete november elején nyílik meg a BHV hatodik emeletén. Később Dijonban, Grenoble-ban, Reimsben, Limoges-ban és Angers-ban fognak nyitni a Galeries Lafayette áruházakban.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

