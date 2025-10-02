  • Megjelenítés
Úgy veszik a luxuslakásokat készpénzre, mintha nem lenne holnap
Úgy veszik a luxuslakásokat készpénzre, mintha nem lenne holnap

Portfolio
A manhattani ingatlanpiac jelentős élénkülést mutat, a készpénzes vásárlók több, mint két éve nem látott szintre hajtották a lakáseladásokat - írja a Bloomberg. A vevők főleg készpénzből vásárolnak, köszönhetően a tőzsdei boomnak és a tavalyi magas wall street-i bónuszoknak.
Idén a harmadik negyedévben a legmenőbb new york-i kerületben 3158 lakás és társasházi lakás cserélt gazdát, 13 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában az amerikai Miller Samuel Inc. értékbecslő és a Douglas Elliman ingatlanközvetítő adatai szerint. Az eladások átlagos ára 1,18 millió dollárra (391 millió forintra) emelkedett, ami 5,8 százalékos növekedést jelent.

A szép vagyonoknak köszönhetően sok vásárló megengedheti magának, hogy elkerülendő a magas hitelkamatokat, készpénzzel fizessen. A negyedéves vásárlások mintegy kétharmada banki finanszírozás nélkül történt, és a

3 millió dollár feletti ügyletek több mint 90 százalékát készpénzben bonyolították le.

Ezen a piacon minél nagyobb a nettó vagyonod vagy a jövedelmed, annál több lehetőséged van kikerülni a magas jelzáloghitel-kamatokat

- nyilatkozta Jonathan Miller, a Miller Samuel elnöke, hozzátéve, hogy az ügyletek számának növekedése a piac felső szegmense felé tolódik.

Az új építésű ingatlanok az eladások 18 százalékát tették ki, ami több mint hat éve a legmagasabb arány. E tranzakciók átlagára 1,75 millió dollár volt.

Miller szerint bár a kínálat általánosságban növekszik, az eladások gyorsabb ütemben bővülnek, ami továbbra is nyomást gyakorol az árakra. A negyedév végén 7733 eladó lakást regisztráltak, ami 7 százalékos növekedés az előző évhez képest.

