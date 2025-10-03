Brüsszel a megfizethető lakhatásról kérdez

A közlemény szerint a mostani helyi támogatási szabályok nem teszik lehetővé a tagállamok számára, hogy hatékonyan kezeljék a megfizethető lakhatással kapcsolatos problémákat. Így az

EU új eszközt kínálna a lakhatási válság sürgős kezelésére,

tiszteletben tartva közben a szubszidiaritás elvét.

Ennek nyilvános konzultációja bárki számára elérhető, aki szeretne hozzászólni, november 4-ig ezen a weboldalon megteheti.

A Bizottság új mentességi kategóriát vezetne be a megfizethető lakhatásra, ezzel módosítva azt a határozatot, ami a vállalkozások számára nyújtható állami támogatást szabályozza,

lehetővé téve, hogy Bizottsági bejelentés nélkül lehessen állami támogatást nyújtani a lakhatás területén.

Ennek az új kategóriának a definíciója: "lakhatás azon háztartások számára, amelyek piaci körülmények között, különösen piaci kudarcok miatt, nem férnek hozzá megfizethető lakhatáshoz".

Európa egyik legnagyobb társadalmi kihívása a megfizethető lakhatáshoz való hozzáférés nehézsége

- mondta Teresa Ribera, a Bizottság tiszta, Igazságos és Versenyképes Átmenetért felelős ügyvezető alelnöke.

Az új határozat emellett ágazati változtatásokat is javasol a kritikus gyógyszerek esetében, valamint a légi és tengeri közlekedési szektorokban, továbbá egyes szabályok egyszerűsítését és korszerűsítését célzó módosításokat is tartalmaz.

A lakhatási megfizethetőség problémája ma már nemcsak az alacsonyabb jövedelmű csoportokat, hanem a társadalom szélesebb rétegeit is érinti, többek között olyan tényezők miatt, mint a növekvő kereslet a városokban, a magas lakhatási költségek, a szűk lakáskínálat, az elöregedő épületállomány, a gyengélkedő gazdaság, valamint a turisztikai célú rövid távú bérbeadás.

A Bizottság idén év végéig tervezi bevezetni az Európai Megfizethető Lakhatási Tervet, amely kiegészíti a nemzeti, regionális és helyi szintű lakhatási politikákat. Erről itt írtunk korábban.

