Így néz ki Brüsszel mesterterve a megfizetehető lakásokról, hamarosan jön a szavazás

Otthonteremtés 2025-2026-ban Első kézből, szakértők segítségével, akár személyre szabott válaszok! Minden az új Otthon Start Programról!

Részletek derültek ki abból az átfogó tervből, amelyről korábban itt írtunk, és amely közvetlenül kezelheti az uniós országokban erősödő lakhatási válságot. A friss tervezet szerint a Tanács támogatná azt a felvetést, hogy a tagállamok helyi szabályozását felülvizsgálják annak érdekében, hogy a kormányok gyorsabban és egyszerűbben támogathassanak lakásprojekteket.

Mindezt csak indokolt esetben tehetnék meg, például ha öszeomlik a helyi piac.

A tervezet egy olyan központ létrehozását is javasolja, amely összekapcsolná az uniós forrásokat a magántőkével, valamint összekötné a városokat, fejlesztőket, kormányokat és befektetőket. Emellett a földhasználat is kiemelt szerepet kap a dokumentumban. A tagállamok arra ösztönzik a Bizottságot, hogy segítse elő az engedélyezési eljárások felgyorsítását a környezetvédelmi előírások veszélyeztetése nélkül, és ahol helyénvaló, tartson fenn területeket a szociális és megfizethető lakhatást biztosító szolgáltatók számára.

A tervezet emellett a tervezés, engedélyezés, építés és felújítás egyszerűsítését szorgalmazza, az uniós szakpolitikai célkitűzések teljesítése mellett. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy

a lakáspolitika tagállami hatáskörben marad,

és rámutat, hogy nincsenek közös uniós definíciók a megfizethető vagy szociális lakhatásra vonatkozóan.

A rövid távú lakásbérleti piac szabályozására megfelelő és kiegyensúlyozott intézkedéseket sürget, tiszteletben tartva a nemzeti sajátosságokat, politikai prioritásokat és szabályozási hagyományokat. A lakásállomány turisztikai célú hasznosítása jelentős tényező az áremelkedésben: egyes városok, mint Barcelona, már teljesen be is tiltották ezt a gyakorlatot, de Budapest VI. kerülete, Terézváros is meghozta ezt a lépést.

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke szeptember 10-i, az Unió helyzetéről szóló beszédében ígéretet tett a terv munkálatainak felgyorsítására, amit sokan a szocialista EP-képviselőknek tett engedményként értékeltek. Hétfőn Dan Jørgensen, az EU lakhatási biztosa részletesebben ismertette a kezdeményezést.

A lakhatási válság megoldásához minden rendelkezésünkre álló megoldást ki kell használnunk

– mondta Jørgensen, új jogszabályokat sürgetve a rövid távú bérlésről, lazább állami támogatási szabályokat, köz- és magánberuházási platformot a finanszírozás növelésére, valamint átfogó egyszerűsítési törekvéseket.

Itt az ideje, hogy minden szükségtelen akadályt lebontsunk

– tette hozzá.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ