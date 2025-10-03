Így néz ki Brüsszel mesterterve a megfizetehető lakásokról, hamarosan jön a szavazás

Részletek derültek ki abból az átfogó tervből, amelyről korábban itt írtunk, és amely közvetlenül kezelheti az uniós országokban erősödő lakhatási válságot. A friss tervezet szerint a Tanács támogatná azt a felvetést, hogy a tagállamok helyi szabályozását felülvizsgálják annak érdekében, hogy a kormányok gyorsabban és egyszerűbben támogathassanak lakásprojekteket.
Mindezt csak indokolt esetben tehetnék meg, például ha öszeomlik a helyi piac.
A tervezet egy olyan központ létrehozását is javasolja, amely összekapcsolná az uniós forrásokat a magántőkével, valamint összekötné a városokat, fejlesztőket, kormányokat és befektetőket. Emellett a földhasználat is kiemelt szerepet kap a dokumentumban. A tagállamok arra ösztönzik a Bizottságot, hogy segítse elő az engedélyezési eljárások felgyorsítását a környezetvédelmi előírások veszélyeztetése nélkül, és ahol helyénvaló, tartson fenn területeket a szociális és megfizethető lakhatást biztosító szolgáltatók számára.
A tervezet emellett a tervezés, engedélyezés, építés és felújítás egyszerűsítését szorgalmazza, az uniós szakpolitikai célkitűzések teljesítése mellett. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy
a lakáspolitika tagállami hatáskörben marad,
és rámutat, hogy nincsenek közös uniós definíciók a megfizethető vagy szociális lakhatásra vonatkozóan.
A rövid távú lakásbérleti piac szabályozására megfelelő és kiegyensúlyozott intézkedéseket sürget, tiszteletben tartva a nemzeti sajátosságokat, politikai prioritásokat és szabályozási hagyományokat. A lakásállomány turisztikai célú hasznosítása jelentős tényező az áremelkedésben: egyes városok, mint Barcelona, már teljesen be is tiltották ezt a gyakorlatot, de Budapest VI. kerülete, Terézváros is meghozta ezt a lépést.
Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke szeptember 10-i, az Unió helyzetéről szóló beszédében ígéretet tett a terv munkálatainak felgyorsítására, amit sokan a szocialista EP-képviselőknek tett engedményként értékeltek. Hétfőn Dan Jørgensen, az EU lakhatási biztosa részletesebben ismertette a kezdeményezést.
A lakhatási válság megoldásához minden rendelkezésünkre álló megoldást ki kell használnunk
– mondta Jørgensen, új jogszabályokat sürgetve a rövid távú bérlésről, lazább állami támogatási szabályokat, köz- és magánberuházási platformot a finanszírozás növelésére, valamint átfogó egyszerűsítési törekvéseket.
Itt az ideje, hogy minden szükségtelen akadályt lebontsunk
– tette hozzá.
