Lengyelország legnagyobb irodaportfólió-refinanszírozását írták alá
Lengyelország legnagyobb irodaterület-fejlesztője, a Cavatina Holding 270 millió eurós hitelmegállapodást írt alá egy európai bankokból álló konzorciummal, amely a cég közlése szerint lengyel regionális irodapiac történetének legnagyobb irodaportfólió-refinanszírozási tranzakciója - írja a Property Forum.
A finanszírozást az Erste Group Bank AG, a Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) és a Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG biztosította - írja a cég egy Linkedin-posztban.

A Cavatina szerint a megállapodás konszolidálja és racionalizálja legfontosabb irodai eszközeinek finanszírozási struktúráját, csökkenti az adósságszolgálati költségeket és erősíti a cég pénzügyi helyzetét.

A vállalat kiemelte, hogy a tranzakció a vezető pénzintézetek bizalmát jelzi az irodaportfólió minőségében és kereskedelmi értékében. A tranzakció jogi tanácsadói a Wolf Theiss voltak, míg a Centuria Investment & Corporate Advisory pénzügyi tanácsadóként működött közre.

A Cavatina közlése szerint a refinanszírozás alapot teremt a cégstratégia végrehajtásához, és támogatja a vállalat további fejlődési terveit Lengyelország regionális városaiban. A cég 12 befejezett projekttel rendelkezik, melyek összterülete több mint 180 ezer négyzetméter.

Projektjeiből ötöt sikeresen eladott, több mint 900 millió lengyel zloty értékben.

A cégnél jelenleg fejlesztés alatt áll 450 ezer négyzetméternyi irodaterület, amit a következő években kíván átadni. A legfontosabb stratégiai célkitűzése, hogy idén év végére elérje az 1 millió négyzetméteres bruttó bérbeadható területet, beleértve az eladott, folyamatban lévő és tervezett projekteket, amelyekhez már biztosított a telek, és megkezdődött a tervezési folyamat - olvasható a cég honlapján.

Címlapkép forrása: Cavatina

