Nagy fejlesztés jön ebben a magyar városban, rá sem lehet majd ismerni a belvárosra
Nagy fejlesztés jön ebben a magyar városban, rá sem lehet majd ismerni a belvárosra

A Mohácsi csata 500. évfordulójára szervezett emlékév keretében megújul a belváros és környéke – írja az emlékévre létrehozott honlap. Külön projektként megépül a régóra várt Duna-híd és a hozzá kapcsolódó utakat is fejlesztik.
A Mohács 500-hoz kapcsolódó nyolc nagy projekt közül négy már megvalósítás alatt áll: a volt Kenyérgyár helyére tervezett parkolóház építése, a Városháza felújítása és bővítése, a Csatatéri Emlékkápolna környezetének rekonstrukciója, és a Széchenyi tér és környékének megújítása.

A városi fejlesztések összesen majdnem 13 milliárd forint kormányzati támogatással valósulnak meg – mondta Pávkovics Gábor, a város polgármestere egy lakossági fórumon. A város központjában, a Széchenyi téren 30 ezer négyzetméteren városrehabilitációs fejlesztésben egységes arculatot alakítanak ki, okos közvilágítással és teljes közműcserével, de a történelmi burkolatok megőrzésével és visszaépítésével.

A tér közepére egy lépcsős, amfiteátrum jellegű térformát alakítanak ki, burkolatba süllyeszthető szökőkúttal.

A Városháza rekonstrukciója során megtartják az épületegyüttes egységes, az eredetihez hű homlokzati megjelenését és a délkeleti sarkot beépítik. A belső udvar árkádos, zöldtetős kialakítást kap, az épületben akadálymentes felvonó lesz, a piac felőli oldalon kupolás sarokbővítményt építenek. Modern irodák, kiszolgálóhelyiségek, reprezentatív előadóterem, vendégfogadó terek, új házasságkötő terem, galéria és kiállítótér is helyet kapnak a jövőre 100 éves épületben.

A Kenyérgyár helyén parkolóház épül lifttel és mosdóval, a tervek szerint 86 férőhelyet biztosítva majd díjmentesen a helyi lakosok számára. Az épületet fenntartható, költséghatékony működésre tervezték: a homlokzati kialakítás természetes szellőzést biztosít, így nincs szükség külön légtechnikára, az energiaellátásról pedig helyben termelt zöldenergia gondoskodik.

A rehabilitáció során a kápolna előtti közterület parkosított, zöldfelületekkel tagolt térré alakul. A Bég-patak medrét megtisztítják, partján új gyalogos sétány épül, a Bégrét utca burkolata megújul, új járdák és mintegy 70 parkoló létesül.

Címlapképen a Széchenyi tér jelenlegi állapotában. Forrása: Google Maps

