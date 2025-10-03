Pörög az Otthon Start: van, ahol már 35% az éves lakásdrágulás

Míg az idei első negyedévben 7, a másodikban 13 százalékos volt az országos, éves áremelkedés, a harmadik negyedévben ugyanez már 18 százalékra emelkedett
– mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
Az áremelkedés területi megoszlás szerint Budapesten kiemelkedő volt, a fővárosban 24 százalékkal magasabbak most az árak, mint a tavalyi azonos negyedévben és extrém kiugrás jellemzi Baranya megyét, aminek Futó szerint oka a korábbi alacsonyabb bázisérték és az összetételhatás is. Budapestet szorosan követi Veszprém megye, ahol szintén 20 százalék feletti a drágulás mértéke, de ott inkább a kisebb településeken emelkedtek nagyot az árak, mivel a megyeszékhelyen, Veszprémben csak 9 százalék volt az éves áremelkedés.
Mennyit fizetünk most egy négyzetméterért?
Budapesten a harmadik negyedévben átlagosan 1,43 millió forintos négyzetméteráron kínálták az eladók a használt ingatlanokat.
A második helyen álló Somogy megye és a harmadik helyen álló Veszprém megye lépték még át kicsivel az 1 millió forintos négyzetméterárat. Utóbbi kettőben a Balaton-part kiemelkedően magas árazása játszotta a főszerepet, Somogy székhelyén, Kaposváron például csak 500 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár. A két sereghajtó ezúttal is Békés és Nógrád lett, 310-320 ezer forintos átlagos hirdetési négyzetméterárakkal.
Kilőttek az erzsébetvárosi árak
Budapestet kerületekre bontva azonnal látszik, hogy a
VII. kerületben kiugró ütemben, egy év alatt több mint 35 százalékkal nőttek az árak.
Ennek oka részben az, hogy Erzsébetváros a befektetők és a saját célra vásárlók körében is népszerű, de nem kizárt, hogy a VI. kerületben a rövidtávú, turisztikai célú lakáskiadás teljes betiltásának tavalyi belengetése – még a két évre szóló fővárosi moratórium kezdete előtt – is a VII. kerületbe terelte a befektetési céllal vásárlókat. A szomszédos Terézvárosban egyébként a budapesti átlagnál kisebb mértékű, 19 százalékos volt az éves drágulás – mondta Futó.
2025 harmadik negyedévére két olyan budapesti kerület van, ahol az átlagos hirdetési négyzetméterár meghaladja a 2 millió forintot: az V.-ben 2,19 millió, a XII.-ben 2,12 millió az átlag, az I.-ben pedig kicsivel marad el a 2 millió forinttól az átlag. A legolcsóbb budapesti kerület továbbra is Soroksár, ahol 866 ezer forint egy átlagos lakás négyzetmétere.
Egyelőre tehát nem látszik az olcsóbb területek felzárkózása, ami nem meglepő, hiszen az elmúlt egy év drágulásában nagy szerepe volt az erősebb befektetői érdeklődésnek, ami főleg Budapest belső, drágább kerületeit érintette
– mondta Futó Péter.
Mi a helyzet a megyeszékhelyeken?
A legdrágább megyeszékhely – öt budapesti kerületet megelőzve – Debrecen lett, ahol nemrég hivatalosan is megnyitott az évek óta épülő BMW-gyár. Az ország második legnépesebb városában 996 ezer forint az átlagos hirdetési négyzetméterár.
Ezt kicsivel lemaradva Szeged, Győr és Veszprém követi, 900-930 ezer forint közötti átlagokkal.
Az autógyárak építésének híre úgy tűnik, hogy már a bejelentést követően hatással van a helyi ingatlanárakra.
Szegeden ugyanis a kínai BYD-gyár bejelentésének hatására kiugróan nagyot emelkedtek a lakásárak, és ez az elmúlt egy évben is kitartott, így mostanra Szeged az összes dunántúli vármegyeszékhelyet maga mögé utasította a lakásárak szerinti rangsorban
– emelte ki a zenga.hu elemzési vezetője.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
