  • Megjelenítés
Óriási kötvénykibocsátás az MNB-alapítványi botrányban érintett ingatlanfejlesztőnél
Ingatlan

Óriási kötvénykibocsátás az MNB-alapítványi botrányban érintett ingatlanfejlesztőnél

Portfolio
A Globe Trade Centre Group sikeresen bocsátott ki 455 millió euró értékű kötvényt, amely erősíti a vállalat mérlegét és javítja a lejárati profilt - írja közleményében a GTC.
Portfolio Future of Construction 2025
Találkozzon a szakma legfontosabb képviselőivel!
Információ és jelentkezés

A GTC, közép- és kelet-Európa, valamint Németország egyik vezető kereskedelmi ingatlanfejlesztője bejelentése szerint jelentős túljegyzés mellett tudta árazni a 2030-ban lejáró, 455 millió euró értékű kötvénycsomagját, melynek célja, hogy refinanszírozza a 2026-ban lejáró 500 millió eurónyi kötvényét.

A cég még szeptemberben haladékot kapott kötvényeseitől és meghosszabbíthatta forintkötvényei visszafizetési türelmi időszakát, miután a visszafizetési feltételek újratárgyalását kezdeményezte. Erre pedig azért volt szükség, mert korábban pénzügyi botrány rázta meg a céget közvetetten irányító magyar jegybankot, ami a GTC magyar vezetésére is kihatott.

A mostani, euro-alapú kibocsátás nemzetközi intézményi befektetőket és nagy lengyel alapokat is vonzott,

illetve a már meglévő kötvénytulajdonosok mellett új befektetőket is hozott - írta a cég.

A 6,50%-os éves kamatozású kötvények kiemelt befektetője a Schroders: a tranzakció részeként a cég 275 millió euró értékű új kötvény vásárlására kötelezte el magát.

A refinanszírozás megerősíti tőkeszerkezetünket, meghosszabbítja adósságunk lejárati profilját és megerősíti a befektetői bizalmat

- mondta Jacek Bagiński, a GTC pénzügyi igazgatója.

A kötvények az angol jog alá tartoznak, és várhatóan az Euronext Dublin Global Exchange Market-en lesznek jegyezve, a teljesítés várhatóan 2025. október 10-én történik.

A J.P. Morgan egyedüli könyvvezetőként működött közre, míg a Dentons a GTC jogi tanácsadójaként, a Perella Weinberg Partners pedig a GTC pénzügyi tanácsadójaként járt el.

GTC
Kapcsolódó cikkünk

84 millió eurós hitelt kapott a GTC

Magyar vezetőkkel erősít a GTC

Rábólintottak a kötvényesek: haladékot kap az MNB-alapítványi botrányban érintett cég

Címlapkép forrása: Forrás: GTC. Copyright Tamás Bujnovszky

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
építőipar - daru, földmérő
Ingatlan
Új jogot vezet be a kormány a lakáspiacon
Pénzcentrum
Ez ma a legnagyobb csapda a munkaerőpiacon: rengeteg magyar sétál bele, súlyos árat fizetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility