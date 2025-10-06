Óriási kötvénykibocsátás az MNB-alapítványi botrányban érintett ingatlanfejlesztőnél

A GTC, közép- és kelet-Európa, valamint Németország egyik vezető kereskedelmi ingatlanfejlesztője bejelentése szerint jelentős túljegyzés mellett tudta árazni a 2030-ban lejáró, 455 millió euró értékű kötvénycsomagját, melynek célja, hogy refinanszírozza a 2026-ban lejáró 500 millió eurónyi kötvényét.

A cég még szeptemberben haladékot kapott kötvényeseitől és meghosszabbíthatta forintkötvényei visszafizetési türelmi időszakát, miután a visszafizetési feltételek újratárgyalását kezdeményezte. Erre pedig azért volt szükség, mert korábban pénzügyi botrány rázta meg a céget közvetetten irányító magyar jegybankot, ami a GTC magyar vezetésére is kihatott.

A mostani, euro-alapú kibocsátás nemzetközi intézményi befektetőket és nagy lengyel alapokat is vonzott,

illetve a már meglévő kötvénytulajdonosok mellett új befektetőket is hozott - írta a cég.

A 6,50%-os éves kamatozású kötvények kiemelt befektetője a Schroders: a tranzakció részeként a cég 275 millió euró értékű új kötvény vásárlására kötelezte el magát.

A refinanszírozás megerősíti tőkeszerkezetünket, meghosszabbítja adósságunk lejárati profilját és megerősíti a befektetői bizalmat

- mondta Jacek Bagiński, a GTC pénzügyi igazgatója.

A kötvények az angol jog alá tartoznak, és várhatóan az Euronext Dublin Global Exchange Market-en lesznek jegyezve, a teljesítés várhatóan 2025. október 10-én történik.

A J.P. Morgan egyedüli könyvvezetőként működött közre, míg a Dentons a GTC jogi tanácsadójaként, a Perella Weinberg Partners pedig a GTC pénzügyi tanácsadójaként járt el.

Címlapkép forrása: Forrás: GTC. Copyright Tamás Bujnovszky