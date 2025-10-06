Rekordokat döntött a Duna House

A Duna House Group 2025. október 6-án közzétett előzetes negyedéves mérőszámai alapján a vállalatcsoport erős, több területen rekordközeli teljesítménnyel zárta a 2025-ös harmadik negyedévet.

Otthonteremtés 2025-2026-ban Első kézből, szakértők segítségével, akár személyre szabott válaszok! Minden az új Otthon Start Programról!

A működési trendek összképe kifejezetten kedvező.

Az ingatlanközvetítési volumen minden idők legmagasabb szintjére emelkedett: éves összevetésben 35%-os növekedést, negyedéves alapon pedig 21%-os bővülést mutat.

minden idők legmagasabb szintjére emelkedett: éves összevetésben 35%-os növekedést, negyedéves alapon pedig 21%-os bővülést mutat. A pénzügyi közvetítési üzletág szintén robusztus maradt: a volumen 29%-kal haladta meg az előző év azonos időszakát, miközben az előző negyedévhez képest mindössze 3%-os visszafogott korrekció látszik.

A magyar piacon szeptemberben elindult, első ingatlanvásárlást célzó, 3%-os kamatozású Otthon Start Program (OSP) jelentős többletkeresletet generált, ami az igénylések hirtelen megugrásában már megjelent,

a folyósításokban azonban várhatóan csak október–november folyamán csapódik le.

A pénzügyi közvetítés szegmensben a csoport a harmadik negyedévben 331 milliárd forint közvetített hitelvolument ért el, ami az előző negyedéves történelmi csúcs közelében maradt. A földrajzi bontásban Olaszország és Lengyelország adta a tömegét a növekedésnek, míg Magyarországon a szeptemberi termékbevezetés időzítése átmeneti elhalasztott keresletet eredményezett a tényleges folyósításokban.

Olaszországban a közvetített hitelállomány 165,6 milliárd forintot ért el, ami forintban mérve 25,8%-os, euróban kifejezve 25,2%-os éves növekedésnek felel meg. Negyedéves alapon mérsékelt korrekció látható (forintban -6,1%, euróban -4,1%), amely ugyanakkor továbbra is magas aktivitási szint mellett következett be. A teljesítmény elsődleges hajtóereje a csökkenő eurókamat-környezet, amely a refinanszírozási és új hitelfelvételi hajlandóságot egyaránt támogatta.

a közvetített hitelállomány 165,6 milliárd forintot ért el, ami forintban mérve 25,8%-os, euróban kifejezve 25,2%-os éves növekedésnek felel meg. Negyedéves alapon mérsékelt korrekció látható (forintban -6,1%, euróban -4,1%), amely ugyanakkor továbbra is magas aktivitási szint mellett következett be. A teljesítmény elsődleges hajtóereje a csökkenő eurókamat-környezet, amely a refinanszírozási és új hitelfelvételi hajlandóságot egyaránt támogatta. Lengyelországban a közvetített hitelvolumen 131,6 milliárd forintos rekordszintre emelkedett. Ez forintban számolva 4,2%-os negyedéves és 42,9%-os éves bővülést jelent; zlotyban kifejezve a dinamika még erősebb képet mutat (+6,3% q/q; +41,4% y/y). A kedvező folyamatokat a kamatcsökkentési ciklus és a hitelkereslet fokozatos normalizálódása támasztja alá, ami alapján a menedzsment a következő hónapokra is élénk piacot valószínűsít.

a közvetített hitelvolumen 131,6 milliárd forintos rekordszintre emelkedett. Ez forintban számolva 4,2%-os negyedéves és 42,9%-os éves bővülést jelent; zlotyban kifejezve a dinamika még erősebb képet mutat (+6,3% q/q; +41,4% y/y). A kedvező folyamatokat a kamatcsökkentési ciklus és a hitelkereslet fokozatos normalizálódása támasztja alá, ami alapján a menedzsment a következő hónapokra is élénk piacot valószínűsít. Magyarországon a közvetített hitelek volumene 33,3 milliárd forint volt, ami 3,9%-os éves növekedésnek felel meg, ugyanakkor negyedéves alapon 12,9%-os visszaesést mutat. Ennek elsődleges oka, hogy az ügyfelek egy része az OSP szeptember 1-jei indulására várva elhalasztotta a hitelfelvételt. Szeptemberben így kiugró, 31,7 milliárd forintnyi jelzáloghitel-igénylést közvetített a cégcsoport a bankok felé, szemben a június–augusztusi havi 10,0 milliárd forintos átlaggal. Normál piaci környezetben e beérkező igénylések 97–98%-a szokott folyósításba fordulni; mivel új termékről van szó, a konverzió körüli bizonytalanság nagyobb lehet, de az októbertől várható volumenhatás így is érdemi.

Az ingatlanszolgáltatások szegmensben a franchise hálózat teljes, tranzakciók után realizált jutalékbevétele 5,2 milliárd forintra emelkedett, ami történelmi csúcs. Magyarországon 3,9 milliárd forintos jutalékbevétellel a csoport történetének legerősebb negyedévét zárta a hálózat; a bővülés éves alapon 38,7%, negyedéves összevetésben 23,9%. A lendületet az OSP szeptember 1-jei indulása már augusztus végétől erősítette, ami a tranzakciós aktivitás felpörgésében is tetten érhető.

Lengyelországban a hálózati jutalékbevételek 1,2 milliárd forintra nőttek, ami forintban 12,0%-os negyedéves és 22,6%-os éves bővülést jelent. A cseh piac hozzájárulása kisebb, de növekvő: a negyedéves jutalékbevétel 64 millió forintra emelkedett az előző negyedévi 56 millió forintról, ezzel tovább szélesítve a csoport regionális bevételi bázisát.

Összességében a Duna House a 2025. harmadik negyedévben erős, több piacán rekordokat hozó teljesítményt mutatott fel. A kamatkörnyezet javulása Olaszországban és Lengyelországban, valamint a magyar piacon bevezetett Otthon Start Program egyszerre növelte a keresletet és javította a konverziós kilátásokat. A menedzsment várakozásai szerint a szeptemberi igénylési hullám a negyedik negyedév elején, különösen október–november során érdemi folyósítási növekményben materializálódhat, miközben a most közzétett adatok előzetes jellegére tekintettel a végleges számok a társaság negyedéves jelentésében lesznek irányadók.

A Duna House árfolyama idén 18,4 százalékot emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ