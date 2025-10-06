  • Megjelenítés
Új jogot vezet be a kormány a lakáspiacon
Új jogot vezet be a kormány a lakáspiacon

Portfolio
Új jogintézményt vezetne be a kormány a hazai jogrendszerbe: a társasházi építményi jog fokozott védelmet biztosítana az újépítésű lakások vásárlóinak, kivitelezőinek és a finanszírozó hitelintézeteknek is- írja pénteken társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezetében a Miniszterelnökség.
Az új szabályozás lehetővé tenné, hogy már az építés alatt álló társasházban is keletkezhessen bejegyezhető és megterhelhető jog a vevő javára. Ez azt jelenti, hogy ha a beruházás közben csőd vagy végrehajtás indulna a tulajdonos ellen, a vevőnek

akkor is megmarad a joga a kifizetett összeg erejéig – hasonlóan ahhoz, mintha jelzálogjoga lenne.

Ez jelentős előrelépés a lakásvásárlók és a finnszírózók védelme szempontából.

A társasházi építményi jog szabályozása a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénybe épül be, míg az általános rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv építményi jogra vonatkozó előírásai határozzák meg.

A törvénycsomag több más jogszabályt is módosít:

Az új jogintézmény alkalmazásának előfeltétele a társasház előzetes alapításának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése.

