Új jogot vezet be a kormány a lakáspiacon

Az új szabályozás lehetővé tenné, hogy már az építés alatt álló társasházban is keletkezhessen bejegyezhető és megterhelhető jog a vevő javára. Ez azt jelenti, hogy ha a beruházás közben csőd vagy végrehajtás indulna a tulajdonos ellen, a vevőnek

akkor is megmarad a joga a kifizetett összeg erejéig – hasonlóan ahhoz, mintha jelzálogjoga lenne.



Ez jelentős előrelépés a lakásvásárlók és a finnszírózók védelme szempontából.

A társasházi építményi jog szabályozása a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénybe épül be, míg az általános rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv építményi jogra vonatkozó előírásai határozzák meg.

A törvénycsomag több más jogszabályt is módosít:

egyszerűsíti a közjegyzői eljárásokat ezzel kapcsolatban,

pontosítja az ingatlan-nyilvántartási szabályokat, azon belül is a jövőbeli épületre vonatkozó vevői jog szabályait,

kiterjeszti a kedvező jövedelem-számítási szabályokat a szeptemberben indult otthon startos FIX 3%-os lakáshitelre, így az átalányadózó vállalkozók és őstermelők ugyanúgy élhetnek vele, mint más kedvezményes hiteleknél.

Az új jogintézmény alkalmazásának előfeltétele a társasház előzetes alapításának ingatlan-nyilvántartási bejegyzése.

