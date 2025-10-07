A Strabag építi Szlovénia legmagasabb irodaházát, folytatódik az OTP Csoport 156 milliárd forintos beruházása

Szlovénia legmagasabb, 100 méteres irodaházát a Strabag építheti a Mendota Invest megbízásából, amely a ljubljanai Emonika fejlesztés befektetője. A projekt második, déli szakasza az irodatornyon kívül bevásárlóközpontot, szállodát és négy emeletes mélygarázst foglal magában – írja a Magyar Építők.

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Az összesen mintegy 400 millió eurós, mai árfolyamon 156 milliárd forintos beruházás az OTP csoport legnagyobb szlovéniai projektje, Ljubljana főpályaudvara mellett két ütemben épül. Lényegében egy miniváros létesül itt, lakóépületekkel, irodaházakkal, bevásárlóközponttal és szállodákkal.

A második ütem munkálatai várhatóan még októberben elrajtolhatnak, és kevesebb, mint két év alatt be is fejeződnek. Ez a második szerződés, amelyet a Strabag nyert el az Emonika projekten belül, a céget még az év elején az északi rész fejlesztésével bízták meg.

A déli szakaszra vonatkozó új szerződés értéke körülbelül 134 millió euró

így a projektben való részvételének teljes értéke 230 millió euróra emelkedik.

A 23 emeletes torony Szlovénia legmagasabb irodaháza lesz. A szomszédos bevásárlóközpont több mint 22 ezer négyzetméter bérbeadható területtel és 80 kiskereskedelmi egységgel épül, emellett egy 200 szobás szálloda kivitelezése is elkezdődik, a városra néző tetőterasszal.

A már építés alatt álló északi részen szintén egy szálloda és három lakóépület kivitelezése zajlik, amelyben 187 lakást kínálnak majd eladásra.

Az Emonika komplexum minden kereskedelmiingatlan-épülete a BREEAM fenntarthatósági szabványok szerint valósul meg. A projektben alacsony károsanyag-kibocsátású anyagokat használnak és az építés során a későbbi energiahatékony üzemeltetést tartják szem előtt.

Az Emonika fejlesztésben összesen 187 lakás, két hotel 380 szobával, 35 ezer négyzetméternyi iroda, 22 ezer négyzetméternyi kiskereskedelmi célú terület, egy 850 férőhelyes mélygarázs és további 650 parkolóhely valósul meg.

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ