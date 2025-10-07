  • Megjelenítés
Itt az első két gyorsítópályás Otthon Start-építkezés: kijött a kormányrendelet
Itt az első két gyorsítópályás Otthon Start-építkezés: kijött a kormányrendelet

Megjelent a kormányrendelet, amely már az Otthon Start Program kapcsán nyilvánítja nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá két budapesti lakópark építését. A két megjelölt helyszínen a Bayer Construct fejlesztései zajlanak.
A szeptemberben elindult Otthon Start Programot a kormány fejlesztői oldalról is próbálja támogatni, a

nemzetgazdasági kiemeléssel könnyítené a kapcsolódó adminisztrációt és gyorsítaná a fejlesztéseket.

A kiemelést azok a fejlesztések kaphatják meg, ahol többségükben - legalább 70%-ban - az Otthon Start feltételrendszerének megfelelő lakások épülnek, és legalább 250 lakás épül egy projekten belül. Az otthon startos feltételek szerint az ár nem lépheti át a bruttó 1,5 millió Ft-ot négyzetméterenként és egy lakás összességében a 100 millió Ft-ot.

Korábban itt írtunk arról, hogy melyek lehetnek azok a vállalatok, amelyek vállalják a főleg Budapesten jóval az átlagár alattinak számító új építésű ingatlanok fejlesztését. A mostani kiemelés a Bayer a Budapest XV. és X. kerületében található két ingatlanegyüttesére vonatkozik.

A rendelet első verzióját augusztusban bocsátotta társadalmi vitára a kormány. A végleges verzió az eredetihez képest néhány ponton változott, összességében szigorúbb az építészeti-műszaki feltételekben és a környezetvédelemben, viszont néhány gyakorlati követelményt enyhít, főleg a parkolásnál. Laikus szemmel ez azt jelenti: kevesebbet lehet beépíteni, több zöldet kell hozzáadni a fejlesztésekhez, és több tervet kell bemutatni, cserébe kevesebb kötelező parkoló is elég.

Ami lényegében változatlan, hogy továbbra sem alkalmazható építési, illetve telekalakítási tilalom ezekre a beruházásokra.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szerint a programnak köszönhetően 50 ezerrel több lakás épülhet meg a következő öt évben.

