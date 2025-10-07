Kijött az építőipari sztárszoftver legújabb, mesterséges intelligenciával támogatott verziója

A Graphisoft bemutatta az Archicad 29-et, az építészeti és tervezési szoftvere legújabb verzióját, amely a mesterséges intelligenciával támogatott integrált építészeti tervezést teszi lehetővé - írja közleményében a Graphisoft.

A Graphisoft, az építészeti és tervezési, úgynevezett BIM szoftverek vezető fejlesztője októberben bemutatott termékportfóliójában az Archicad 29 mellett két újdonság, a MEP Designer és az AI Assistant kapott helyet.

Az Archicad 29 az intelligens tervezési stratégiánk központi eleme és alapja a következő generációs, mesterséges intelligenciával támogatott munkafolyamatoknak

- mondta Kiss Márton, a Graphisoft termékigazgatója.

MJE House, Jacobsen Arquitetura Brazil. jacobsenarquitetura.com Photo: Leonardo Finotti

A Graphisoft AI Assistant (beta) várhatóan 2026-ban jelenik meg teljes kereskedelmi verzióban. Addig is, közvetlenül beépül a vállalat összes szoftverébe. A fejlesztés során kiemelt figyelmet fordítottak az adatvédelemre és a biztonságra. Az Archicad 29, a DDScad 21 és a MEP Designer programokba beépül az AI Assistant (beta), így az intelligens javaslatok, modell-lekérdezések és szakértői útmutatások eszközváltás nélkül elérhetők.

További új funkciók:

Az AI Assistant (beta) végigvezeti a felhasználókat az Archicad funkcióin, és segíti a projektek ütemezésének tartását.

Elemek gyors, 90°-os elforgatása azonnal, egyszerű parancsikonokkal.

Nyílások közvetlen bevitele metszetben/homlokzatban, a pontos elhelyezés érdekében, nem párhuzamos elemek esetén is.

Konyhabútor-frissítései nagyobb rugalmasságot és felhasználók által vezérelt fejlesztést kínálnak.

Fel nem használt nézetek szűrése és kijelölése, a rendezettebb kimenetek és kevesebb hiba érdekében.

Felbontás beállítása 3D nézetekhez könnyedén, valamint a 3D nézetek DPI-értékének szabályozása az éles kimenetekért.

Dark Mode macOS-en.

A Graphisoft MEP Designer lehetővé teszi pontos rendszersémák létrehozását a mérnökök számára modern BIM-környezetben. A szoftver macOS-en és Windowson is elérhető, kompatibilis az Archicaddel és az OPEN BIM szabványokkal. A DDScad 21 átfogó épületgépészeti projekttervezést tesz lehetővé, ideértve elektromos rendszereket, biztonságtechnikai megoldásokat vagy tűzvédelmi rendszereket.

Címlapkép forrása: Graphisoft