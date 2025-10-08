A kormány új kerékpárutak, biciklitárolók építését sürgeti

Révész Máriusz a kerékpárhasználati szokásokról készített felmérés eredményeit ismertető szerdai budapesti sajtótájékoztatón elmondta: a tapasztalat az, hogy
ahol megépül a biztonságos kerékpáros infrastruktúra, azt igénybe is veszik a kerékpárosok.
Óriási potenciál van a kerékpározás más közlekedési eszközzel való kombinációjában, sokat jelentene a nagy vasútállomások mellett a biztonságos kerékpártárolás megteremtése - hangsúlyozta, jelezve, hogy vidéken erre egyre több helyen van lehetőség, de a nagy budapesti pályaudvarok, megállók, buszpályaudvarok környékén még van tennivaló.
Az államtitkár beszélt az elektromos kerékpárokról is, amelyek száma bár nő, de - magas áruk miatt - lassabban, mint Nyugat-Európában.
Hangsúlyozta azt is, hogy
nem autóközlekedésre kell optimalizálni a városokat.
Az idei felmérést 3000 ember online megkérdezésével az aktív Magyarországért felelős államtitkárság támogatásával, a Magyar Kerékpárosklub megbízásából az Idea Intézet készítette. Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke felhívta a figyelmet a kerékpárosok számának csökkenésére. Szerinte ehhez sok minden hozzájárult; példaként említette az agglomerációs közlekedés költségének jelentős csökkentését.
Az elektromos kerékpárokkal kapcsolatban kiemelte: örül az elterjedésüknek, mert az "kinyitja" a lehetőségeket korosztályban, terepviszonyokban és távolságban is.
Molnár Péter, az Idea Intézet vezető kutatója elmondta, a felmérésben
- a válaszadók 60 százaléka, mintegy 4,5 millió ember jelölte be azt, hogy az elmúlt egy évben kerékpározott;
- 50 százalékuk kifejezetten rendszeresen, hetente többször is kerékpárra száll.
A válaszadók szerint a kerékpározás népszerűségét növelné a közlekedés körülményeinek javulása.
A kerékpárosklub összefoglalója szerint a férfiak és a nők között hasonló arányban vannak azok, akik szinte napi gyakorisággal kerékpároznak. A kerékpár közlekedési célú használata a kisebb városokban a legelterjedtebb, és az átlagosnál gyakoribb a legidősebbek és az alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezők körében is.
A felmérés szerint a hetente kerékpározók több mint fele, a teljes népesség 16 százaléka kerékpározna többet, ha jobbak lennének a körülmények.
Címlapkép forrása: VOLKER WARNING / BLUE STUDIOS GMBH
