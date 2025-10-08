  • Megjelenítés
Éjszaka lezárják a Szabadság hidat
Éjszaka lezárják a Szabadság hidat

MTI
Néhány órás ideiglenes zárás mellett, szerdáról csütörtökre virradó éjszaka tisztítják meg a Szabadság hidat - közölte a Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint az őszi hídmosási program részeként szerda 23.30 és csütörtök 4.30 között a Szabadság híd melegvizes, kézi és gépi erővel történő mosását végzik környezetkímélő tisztítószerrel.

A társaság kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett, néhány órás időszakban úti céljuk eléréséhez válasszanak más útvonalat.

