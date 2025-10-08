  • Megjelenítés
Íme az első balatoni település, ahol megadóztatják az ingatlanvásárlást

Balatonföldvár elsőként vezetett be önazonossági rendeletet a Balaton-parti települések közül, amely 2 százalékos hozzájárulást ír elő az ingatlanvásárlóknak, ám a szabályozás több ponton is ellentmondhat a törvényi előírásoknak - tudósított a HVG.
November 5-től lép hatályba Balatonföldvár önazonossági rendelete, amely a preambuluma szerint a "helyi közösség szempontjából alapvető fontosságú – a települést alapító Széchenyi-család teremtette hagyományok, mint önazonosságot alkotó – védelemre érdemes települési értékek megőrzését" célozza.

A rendelet értelmében az önkormányzat a betelepülők által fizetett hozzájárulásból kívánja finanszírozni a közterületek, parkok, zöldfelületek, helyi közutak, járdák és csapadékvíz-elvezető rendszerek karbantartását. A dokumentum szerint ez összhangban áll a lakosság és az ingatlantulajdonosok elvárásaival.

A hozzájárulás mértékét

az adásvételi szerződésben szereplő vételár 2 százalékában határozták meg

Kivéve, ha a vásárlóra vonatkozik valamilyen törvényi mentesség, például állami támogatással vagy kedvezményes lakáshitellel vásárol ingatlant. A településen jelenleg eladó ingatlanok ára 30 millió és 446 millió forint között mozog, átlagosan 107 millió forintba kerülnek.

A rendelet elővásárlási jogot biztosít az önkormányzatnak és a helyi lakosoknak is. Amennyiben a polgármester úgy ítéli meg, hogy az ingatlan közösségi célra vagy a lakosság létfeltételeinek biztosítására hasznosítható, az ügyet a képviselő-testület elé terjeszti.

Ha a vásárló nem teljesíti a rendeletben foglalt feltételeket, a polgármester "jogellenes betelepülés" címén a vételár 0,2 százalékának megfelelő bírságot szabhat ki. A rendelet nem tartalmaz semmilyen kitételt a vásárlók végzettségére, előéletére, munkaviszonyára vagy társadalombiztosítási státuszára vonatkozóan.

Szakértők szerint a balatonföldvári rendelet több ponton is ellentmondhat a vonatkozó törvényi szabályozásnak. A HVG korábban már felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzatokat ingatlanszerzés esetén csak elővásárlási jog illeti meg mint dologi jogvédelmi eszköz, míg a betelepülési hozzájárulás kizárólag a lakcímlétesítéshez kapcsolódhat. Így a földvári gyakorlat, amely már az ingatlanszerzést is megadóztatja, ellentétes lehet a törvény szövegével.

