Otthon Start: az elején még olcsóbb a bérlés, de néhány éven belül megtérül a lakásvásárlás

Az MBH Jelzálogbank elemzése elsősorban a fiatal bérlők helyzetére fókuszált, akik saját ingatlan vásárlását fontolgatják, akár gyermekvállalással, akár anélkül. Esetükben a bérlés és a vásárlás közötti döntés komoly pénzügyi mérlegelést igényelhet: a bérleti díjak és a lakásárak alakulása, a hitelfelvétel és a beköltözés, a felújítás költségei, az ügyvédi díj és az alternatív befektetések hozamai mind befolyásolhatják, mikor és hol éri meg jobban saját lakást venni. Az MBH Index elemzői a korábbi évekhez hasonlóan
kiszámították a fedezeti időtávokat, vagyis azt a minimum időt, amit az adott lakásban töltve a bérlés és a vásárlás költségei megegyeznek
Amennyiben valaki ennél hosszabb ideig tervez az ingatlanban élni, akkor a vásárlás bizonyulhat optimálisnak számára, míg korábbi költözésnél pénzügyi szempontból inkább a bérlés felé billenhet a mérleg nyelve.
Az Otthon Start Program több helyen is a vásárlást teheti vonzóbbá a bérléssel szemben
„Bár a lakásárak jövedelmekhez viszonyított aránya az elmúlt években romlott a jelentős lakásárnövekedés hatására, ma jóval több állami támogatás érhető el, mint korábban. Az Otthon Start program bevezetésével pedig már azok a fiatalok is számottevő segítséget kaphatnak, akik még nem terveznek előre gyermekvállalást, így a saját otthon megteremtésének lehetősége számukra is reálisabbá válhat” – emelte ki Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója.
Az elemzők kalkulációi szerint a 6–7 százalékos piaci hitelekkel számolva Budapesten a fedezeti időtáv átlagosan 6 év körül alakult, a legalacsonyabb a 8. kerületben (4 év felett), a legmagasabb a 12. kerületben (10,5 év felett) volt. A vizsgált megyei jogú városokban – Debrecenben, Győrben, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Szegeden és Veszprémben 2,6 és 8 év között mozgott a mutató, Miskolcon a legrövidebb, Szegeden a leghosszabb idővel.
Az Otthon Start Program hatása a számokban is látszik: ugyanis a kedvezményes hitellel kalkulálva csökkentek a fedezeti időtávok. Budapest vizsgált kerületeiben és a vizsgált vidéki városokban
a támogatott hitelprogram figyelembevételével számolt fedezeti idő 2,4 és hozzávetőleg 10 év közötti távra csökkent.
A fővárosban átlagosan 5,6 évvel lehet számolni, ami mintegy fél évvel kevesebb, mint a támogatott hitel nélkül. A leggyorsabban a 8. kerületben térülhet meg a vásárlás (kevesebb mint 4 év), míg a leghosszabb időtávot a 12. kerület mutatta csaknem 10 évvel. A 7. és a 21. kerületben 4 év, a 6. és a 10. kerületben 4,6 év volt ez az időtáv, de a 13. kerületben is öt év alatt maradt (4,9 év).
A vidéki városok közül Miskolcon már 2,4 év után megérheti a vásárlás, míg Szegeden valamivel több mint 7 év kell ahhoz, hogy a bérléshez képest kedvezőbb döntés legyen saját lakást venni. Kecskeméten 4,6, Veszprémben 4,4, Győrben 4,2, Pécsen 4, Debrecenben 3,9, Nyíregyházán 3,7 évre mérséklődött a modell szerint a fedezeti időtáv az Otthon Start hitellel számolva.
„Az Otthon Start program első hónapjának tapasztalatai azt mutatják, hogy valódi társadalmi igényt szolgál ki. Az MBH Banknál az igénylők átlagéletkora 36 év, az általuk választott ingatlanok átlagos értéke pedig 43 millió forint. Ezek az adatok is jól tükrözik, hogy a program elsősorban azokat a fiatalokat és családalapítókat szólítja meg, akik valóban első otthonukat keresik. Az MBH Index legfrissebb elemzése is megmutatja, hogy a támogatott hitel valóban közelebb hozza a fiatalokat lakáscéljaik megvalósításához. Mivel a kedvezményes hitel révén több budapesti kerületben és vidéki városban is jelentősen hamarabb megtérülhet a vásárlás a bérléshez képest, a saját otthon elérése egy reális, elérhető lehetőség, amely biztonságot és kiszámíthatóságot nyújt a jövő tervezéséhez” – hangsúlyozta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.
Az elemzés modelljének módszertana
A számítások egy 40 négyzetméteres lakásra vonatkoznak, amelynek 80 százalékát 10 éves futamidejű hitelből fedezik. A vásárlásnál az egyszeri költségek az illetéket (4%), ügyvédi és adminisztrációs díjat (1%), hitelfelvételi díjat (1%) és beköltözés/felújítás költségét (5%) tartalmazzák, az amortizáció és biztosítás évente 1 százalékot tesz ki. A vásárlók nem élnek gyermekvállaláshoz kötött támogatásokkal. Bérlés esetén az ingatlan azonos minőségű, a saját forrás 6,25 százalékos hozammal kamatozik, a bérleti díj pedig az inflációval (évi 3,5%) megegyezően nő, míg a lakás reálár-növekedése évi 2,3 százalék. A részletes elemzés elérhető az MBH Index weboldalán: Melyik éri meg jobban, lakást venni, vagy bérelni? Elsőlakásvásárlók helyzete 2025-ben
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Új adószabályok 2025-től: bemutatunk minden részletet az első csomagból
Pár hét múlva érkeznek még új izgalmak ezen a téren is.
Piros lámpán hajtottak át és forgalommal szemben haladtak önvezető Teslák - Autók millióit vizsgálja a hatóság
Közel 3 millió autót érint az amerikai hatósági vizsgálat.
Újraindítani egy vészhelyzeti üzemmódban lévő atomerőművet? Oroszország ezt is meglépné
Nehezen értelmezhető a mostani kijelentés.
Visszavesz az elektromos tervekből a Ferrari
A cég szerint a jelenlegi technológia alkalmatlan arra, hogy szuperautót készítsenek belőle.
Zsiday Viktor feltárta az igazságot a milliárdos vagyonadóról: ezt okozná Magyarországon a terv
Verdiktet mondott a választás előtti nagy bejelentésről.
Olyan gigantikus repülőteret építettek, hogy hegyeket kellett elhordani és folyókat elterelni hozzá
Húsz évig tartott az előkészítés.
Fűtési rendszerek: egyetlen EU-szabályozás miatt a kazánok, hőszivattyúk 90 százaléka veszélybe kerülhet
Nagyon komoly hibát követett el az Európai Bizottság, már vészriadót fújnak a szakértők.
Németország meghátrált: váratlanul feladták a küzdelmet Brüsszellel szemben
Gyorsan változott a kancellár álláspontja.
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!