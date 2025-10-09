Végleg lehúzza a rolót a patinás gyár Magyarországon, eladóvá vált az egész üzem

Az egykor patinás orosházi síküveggyár sorsa végérvényesen eldőlni látszik, miután
megjelent az ingatlanhirdetés, amelyben a Guardian Orosháza ipari létesítményét kínálják eladásra.
A Guardian 1991. február 3-án kezdte meg a síküveggyártást Békés megyében, amikor legördült az első üvegtábla a gyártósoron. Ez mérföldkőnek számított, hiszen Kelet-Európában elsőként, ráadásul Magyarország keleti régiójában indult el a floatüveg-gyártás.
A fordulópont 2022-ben következett be, amikor az európai energiaválság gazdasági hatásai miatt ideiglenesen lehűtötték a Guardian Glass orosházi gyárában a FLOAT üveg-kemencét. A cég akkor azt közölte:
Az újraindítás a tervek szerint akkor történhet meg, amikor a földgázárak, az alternatív tüzelőanyagokkal történő tüzelési lehetőségek, valamint a keresleti feltételek ezt lehetővé teszik.
Hozzátették, hogy a földgázárak megemelkedése magasabb költségeket eredményezett, és a keresleti oldalon tapasztalt zavarok is közrejátszottak a döntésben.
A most megjelent ingatlanhirdetés szerint a létesítmény ára 24 millió euró, azaz 9,57 milliárd forint. Az épületek koruknak és használatuknak megfelelően jó állapotban vannak. Az eladó ingatlan három fő épületből áll:
- egy 38 000 négyzetméteres raktárépületből,
- egy 27 000 négyzetméteres gyártóépületből
- és egy 7600 négyzetméteres keverőházból (nyersanyagraktár).
- A telephely teljes irodaterülete körülbelül 4000 négyzetméter.
A Guardian orosházi üzeme mellett a Henkel körösladányi telephelye is eladósorba került, ahol korábban több százan dolgoztak.
A címlapkép illusztráció.
