65 milliárd forint érkezik az önkormányzatokhoz, de van egy fontos feltétel

A Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) zalaegerszegi ülésének második napján Navracsics Tibor bejelentette, hogy a Versenyképes Járások Program jövő évi pályázati felhívása október közepén jelenik meg. A program költségvetési kerete az idei évhez hasonlóan 65 milliárd forint lesz, és továbbra is nagymértékben támaszkodik majd az önkormányzatok által elfogadott projektlistákra, valamint a már megkezdett fejlesztésekre.

Célunk, hogy az év első hónapjaiban már meg tudjuk kötni a megállapodásokat, a támogatási szerződéseket és adott esetben a pénzt is oda tudjuk adni az önkormányzatoknak a projektek finanszírozására

– hangsúlyozta a miniszter.

Navracsics kifejtette, hogy a tárca nyitott a Versenyképes Járások Program, illetve a teljes önkormányzati rendszer átalakítására, hogy az jobban illeszkedjen a helyhatóságok igényeihez. Jelezte, hogy a gazdaság csak akkor tud erős lenni, ha az önkormányzatok erősek, stabilan finanszírozottak és a polgárok is elégedettek a működésükkel.

A miniszter bejelentette azt is, hogy még idén ősszel megkezdődnek a tárgyalások az önkormányzati szövetségekkel és a településekkel a jogszabályi környezet esetleges módosításáról.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere, az MJVSZ elnöke a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a kormányzattal folytatott egyeztetések során át kell tekinteni az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatainak körét és finanszírozhatóságát.

Az MJVSZ elnöke kitért a szolidaritási adó kérdésére is, jelezve, hogy a megyei jogú városok nem vitatják az ipari bevételekkel rendelkező települések hozzájárulási kötelezettségét, de a fizetés módja szerinte felülvizsgálatra szorul.

