65 milliárd forint érkezik az önkormányzatokhoz, de van egy fontos feltétel
65 milliárd forint érkezik az önkormányzatokhoz, de van egy fontos feltétel

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter bejelentette, hogy október 15-én megjelenik a Versenyképes Járások Program 2026-os pályázati felhívása 65 milliárd forintos keretösszeggel. A kormány célja az önkormányzati rendszer megerősítése és a települések igényeinek fokozott figyelembevétele – számolt be az Infostart.
A Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) zalaegerszegi ülésének második napján Navracsics Tibor bejelentette, hogy a Versenyképes Járások Program jövő évi pályázati felhívása október közepén jelenik meg. A program költségvetési kerete az idei évhez hasonlóan 65 milliárd forint lesz, és továbbra is nagymértékben támaszkodik majd az önkormányzatok által elfogadott projektlistákra, valamint a már megkezdett fejlesztésekre.

Célunk, hogy az év első hónapjaiban már meg tudjuk kötni a megállapodásokat, a támogatási szerződéseket és adott esetben a pénzt is oda tudjuk adni az önkormányzatoknak a projektek finanszírozására

– hangsúlyozta a miniszter.

Navracsics kifejtette, hogy a tárca nyitott a Versenyképes Járások Program, illetve a teljes önkormányzati rendszer átalakítására, hogy az jobban illeszkedjen a helyhatóságok igényeihez. Jelezte, hogy a gazdaság csak akkor tud erős lenni, ha az önkormányzatok erősek, stabilan finanszírozottak és a polgárok is elégedettek a működésükkel.

A miniszter bejelentette azt is, hogy még idén ősszel megkezdődnek a tárgyalások az önkormányzati szövetségekkel és a településekkel a jogszabályi környezet esetleges módosításáról.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere, az MJVSZ elnöke a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a kormányzattal folytatott egyeztetések során át kell tekinteni az önkormányzatok kötelező és önként vállalt feladatainak körét és finanszírozhatóságát.

Az MJVSZ elnöke kitért a szolidaritási adó kérdésére is, jelezve, hogy a megyei jogú városok nem vitatják az ipari bevételekkel rendelkező települések hozzájárulási kötelezettségét, de a fizetés módja szerinte felülvizsgálatra szorul.

Címlapkép forrása: Portfolio

