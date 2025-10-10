Elkészült Budapest legújabb bevásárlóközpontja, a jövő héttől látogatható

Október 16-án nyitja meg kapuit Zugló új közösségi központja, a Zenit Corso. A Bosnyák tér mögött létrejött fejlesztés nemcsak bevásárlóközpontként, hanem modern városi sétányként is funkcionál, benne számos ismert márka üzlete várja a látogatókat.

A Zenit Corso hivatalos megnyitójára október 16-án kerül sor Zuglóban- számolt be a vg.hu.

A több mint 6,7 hektáros területen megvalósult beruházás a Bosnyák tér mögött található,

és a fejlesztők szándéka szerint a kerület új központjává válik.

A korábban 2025 negyedik negyedévére tervezett nyitás előrehozásával a létesítmény hamarabb fogadhatja a látogatókat. A pláza mintegy 11 ezer négyzetméter bérelhető kiskereskedelmi területtel rendelkezik, és Budapest negyedik legnépesebb, több mint 118 ezer lakosú kerületének centrumában helyezkedik el.

A bérbeadható területek iránt jelentős volt az érdeklődés, már idén tavasszal 85 százalékuk bérlőre talált. A földszinten kisebb szolgáltatók és teraszos vendéglátóhelyek kaptak helyet, míg az első emeleten a nagyobb helyigényű üzletek találhatók. A fejlesztés különlegessége, hogy nem hagyományos fedett plázaként, hanem street-mall és bevásárlóközpont hibridjeként valósult meg.

A nyitóhéten, október 16. és 22. között a látogatókat akciókkal, programokkal és gasztronómiai meglepetésekkel várják. Az üzletek között olyan ismert márkák találhatók meg, mint az Aldi, Barber Shop Budapest, Bortársaság, Libri, Flying Tiger, Pepco, OTP, Kik, K&H, Sinsay és Rossmann. A kínálatot úgy alakították ki, hogy a mindennapi bevásárlástól a kávézáson át a családi programokig minden igényt kielégítsen. A komplexumhoz 530 parkolóhelyet alakítottak ki két szinten.

Címlapkép forrása: Bayer Construct