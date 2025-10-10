  • Megjelenítés
Elkészült Budapest legújabb bevásárlóközpontja, a jövő héttől látogatható
Ingatlan

Elkészült Budapest legújabb bevásárlóközpontja, a jövő héttől látogatható

Portfolio
Október 16-án nyitja meg kapuit Zugló új közösségi központja, a Zenit Corso. A Bosnyák tér mögött létrejött fejlesztés nemcsak bevásárlóközpontként, hanem modern városi sétányként is funkcionál, benne számos ismert márka üzlete várja a látogatókat.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!
Információ és jelentkezés

A Zenit Corso hivatalos megnyitójára október 16-án kerül sor Zuglóban- számolt be a vg.hu.

A több mint 6,7 hektáros területen megvalósult beruházás a Bosnyák tér mögött található,

és a fejlesztők szándéka szerint a kerület új központjává válik.

A korábban 2025 negyedik negyedévére tervezett nyitás előrehozásával a létesítmény hamarabb fogadhatja a látogatókat. A pláza mintegy 11 ezer négyzetméter bérelhető kiskereskedelmi területtel rendelkezik, és Budapest negyedik legnépesebb, több mint 118 ezer lakosú kerületének centrumában helyezkedik el.

A bérbeadható területek iránt jelentős volt az érdeklődés, már idén tavasszal 85 százalékuk bérlőre talált. A földszinten kisebb szolgáltatók és teraszos vendéglátóhelyek kaptak helyet, míg az első emeleten a nagyobb helyigényű üzletek találhatók. A fejlesztés különlegessége, hogy nem hagyományos fedett plázaként, hanem street-mall és bevásárlóközpont hibridjeként valósult meg.

A nyitóhéten, október 16. és 22. között a látogatókat akciókkal, programokkal és gasztronómiai meglepetésekkel várják. Az üzletek között olyan ismert márkák találhatók meg, mint az Aldi, Barber Shop Budapest, Bortársaság, Libri, Flying Tiger, Pepco, OTP, Kik, K&H, Sinsay és Rossmann. A kínálatot úgy alakították ki, hogy a mindennapi bevásárlástól a kávézáson át a családi programokig minden igényt kielégítsen. A komplexumhoz 530 parkolóhelyet alakítottak ki két szinten.

Kapcsolódó cikkünk

Kiderült, hol nyílhat a következő Aldi Budapesten

Óriásprojektek Budapesten: megnéztük, hogy áll a Zenit Corso és a Kincsem by Bayer

Még idén átadják Budapest legújabb bevásárlóközpontját

Címlapkép forrása: Bayer Construct

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Fókuszban a KKV-k

A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025

2025. október 14.

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
lakások panel
Ingatlan
Még be se jelentették az Otthon Startot, már a 3. helyen volt a magyar lakásdrágulás az EU-ban
Pénzcentrum
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility