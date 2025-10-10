Köszönjük, Otthon Start: kilőttek a lakásárak szeptemberben

Országosan 2,7 százalékkal nőtt a lakóingatlanok kínálati ára az előző hónaphoz képest az Otthon Start Program első hónapjában, szeptemberben. Budapesten 2,6 százalék volt a drágulás üteme – állapította meg az oldalán megjelent hirdetések alapján az ingatlan.com. A havi lakásdrágulás üteme több mint duplájára nőtt szeptemberben az augusztusi 1,2, illetve 1,4 százalékról, ami azt jelenti, hogy két hónap leforgása alatt 4 százalék körül jár a drágulás.

A portál részletes adataiból az is kiderült, hogy Pest vármegyében 2,9 százalékkal nőttek az árak, miközben Észak-Magyarországon egyetlen hónap alatt 6,3 százalékos drágulás következett be.

Éves összevetésben országosan 16,8 százalékkal, Budapesten pedig 22,1 százalékkal magasabbak a kínálati árak, mint egy évvel korábban.

A kelet-Magyarországi régiók éves lakásáremelkedési üteme jelentősen meghaladja a nyugat-magyarországi régiók és Pest megye lakásdrágulási tempója – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember szerint ez annak is köszönhető, hogy a kelet-magyarországi lakásárak felzárkózóban vannak a nyugat-magyarországi és Pest megyei lakásárakhoz. „Vagyis záródik a lakáspiaci árolló a keleti és nyugati országrészek között. – tette hozzá Balogh László.

Az elemzésből kiderült az is, hogy a budapesti kerületekben és vármegyeszékhelyeken hogyan alakulta az eladó használt lakóingatlanok ára október elején: a legnagyobb kínálattal rendelkező városrészek közül

a XIII. kerület ben 1,6 millió forintos medián négyzetméterár volt jellemző, ami 26 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál,

a VII. kerület közel 1,5 milliója 37 százalékos,

a VI. kerület majdnem 1,6 milliós középértéke 23 százalékos emelkedésnek felel meg.

A három szóban forgó kerületben tavaly októbertől idén júliusig 21-28 százalékos drágulás történt, azóta pedig 3,4-6,6 százalékos áremelkedés ment végbe. A többi kerületben is hasonló a forgatókönyv, így ez is azt jelzi, hogy Budapesten leginkább az év eleji lakáspiaci boom számlájára írható az éves drágulás – emelte ki az ingatlan.com szakértője.

A fővároson kívüli piacon a legjelentősebb kínálattal rendelkező városok közül

Debrecenben október elején 987 ezer forint a négyzetméterárak középértéke, ami éves szinten 19 százalékos növekedést jelent,

Pécsen 24 százalékos éves drágulás következményeként 818 ezer forintra,

24 százalékos éves drágulás következményeként 818 ezer forintra, Szegeden 23 százalékos áremelkedés nyomán 937 ezer forintra nőttek az árak.

Legdrágább vármegyeszékhelyként a debreceni négyzetméterárak középértéke az 1 millió forintot súrolja, ami közel 3,5-szerese a legolcsóbbnak számító salgótarjáninak. Nógrád vármegye székhelyén az átlagos négyzetméterár 287 ezer forint, ami csupán 1,4 százalékkal több mint egy évvel ezelőtt.

