Köszönjük, Otthon Start: kilőttek a lakásárak szeptemberben
Portfolio
Országosan 2,7 százalékkal nőtt a lakóingatlanok kínálati ára az előző hónaphoz képest az Otthon Start Program első hónapjában, szeptemberben. Budapesten 2,6 százalék volt a drágulás üteme – állapította meg az oldalán megjelent hirdetések alapján az ingatlan.com. A havi lakásdrágulás üteme több mint duplájára nőtt szeptemberben az augusztusi 1,2, illetve 1,4 százalékról, ami azt jelenti, hogy két hónap leforgása alatt 4 százalék körül jár a drágulás.
A portál részletes adataiból az is kiderült, hogy Pest vármegyében 2,9 százalékkal nőttek az árak, miközben Észak-Magyarországon egyetlen hónap alatt 6,3 százalékos drágulás következett be.

Éves összevetésben országosan 16,8 százalékkal, Budapesten pedig 22,1 százalékkal magasabbak a kínálati árak, mint egy évvel korábban.

A kelet-Magyarországi régiók éves lakásáremelkedési üteme jelentősen meghaladja a nyugat-magyarországi régiók és Pest megye lakásdrágulási tempója – mondta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakember szerint ez annak is köszönhető, hogy a kelet-magyarországi lakásárak felzárkózóban vannak a nyugat-magyarországi és Pest megyei lakásárakhoz. „Vagyis záródik a lakáspiaci árolló a keleti és nyugati országrészek között. – tette hozzá Balogh László.

Az elemzésből kiderült az is, hogy a budapesti kerületekben és vármegyeszékhelyeken hogyan alakulta az eladó használt lakóingatlanok ára október elején: a legnagyobb kínálattal rendelkező városrészek közül

  • a XIII. kerületben 1,6 millió forintos medián négyzetméterár volt jellemző, ami 26 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál,
  • a VII. kerület közel 1,5 milliója 37 százalékos,
  • a VI. kerület majdnem 1,6 milliós középértéke 23 százalékos emelkedésnek felel meg.
Pörög az Otthon Start: van, ahol már 35% az éves lakásdrágulás

A három szóban forgó kerületben tavaly októbertől idén júliusig 21-28 százalékos drágulás történt, azóta pedig 3,4-6,6 százalékos áremelkedés ment végbe. A többi kerületben is hasonló a forgatókönyv, így ez is azt jelzi, hogy Budapesten leginkább az év eleji lakáspiaci boom számlájára írható az éves drágulás – emelte ki az ingatlan.com szakértője.

A fővároson kívüli piacon a legjelentősebb kínálattal rendelkező városok közül

  • Debrecenben október elején 987 ezer forint a négyzetméterárak középértéke, ami éves szinten 19 százalékos növekedést jelent,
  • Pécsen 24 százalékos éves drágulás következményeként 818 ezer forintra,
  • Szegeden 23 százalékos áremelkedés nyomán 937 ezer forintra nőttek az árak.

Legdrágább vármegyeszékhelyként a debreceni négyzetméterárak középértéke az 1 millió forintot súrolja, ami közel 3,5-szerese a legolcsóbbnak számító salgótarjáninak. Nógrád vármegye székhelyén az átlagos négyzetméterár 287 ezer forint, ami csupán 1,4 százalékkal több mint egy évvel ezelőtt.

