Százhatvan hektáros területet vásárolt fel a magyar város: ilyen gigantikus átalakulás még nem volt

Miskolc önkormányzata megvásárolta az egykori Diósgyőri Acélművek területének egyharmadát, beleértve az úthálózatot is – adta hírül az MTI.
A több mint százhektáros iparterület a végelszámolás alatt álló ÖKO FERR Kft.-től került a városhoz, a vétel a Bükk Városa Program keretében, kormányzati támogatással valósult meg.

A tulajdonszerzéssel a város lehetőséget kapott arra, hogy önállóan rendezze és fejlessze a területet, valamint új funkciókkal lássa el a korábbi ipari zónát.

A tervek szerint a működő ipari tevékenységek korszerű környezetet kapnak, míg a Szinva-patakhoz közel eső részek közösségi és rekreációs célokat szolgálnának.

A városvezetés szerint a döntés hosszú távú fejlesztési folyamat kezdete, amely gazdasági, környezeti és városfejlesztési szempontokat egyaránt érvényesít.

A cél egy fenntartható, többfunkciós városi tér kialakítása, amely Miskolc gazdasági és társadalmi megerősödését szolgálja.

