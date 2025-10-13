A spanyol Riviérán épít luxuslakásokat a magyar ingatlanfejlesztő

Megkezdte új spanyolországi fejlesztésének építési munkálatait a Cordia. A több ütemben megvalósuló, több mint 500 lakásos 360° by Cordia elnevezésű, prémium kategóriás fejlesztés az andalúziai tengerparton kínál otthonokat panorámás kilátással és szolgáltatásokkal.

Letették a Cordia következő spanyolországi fejlesztése első ütemének alapkövét a Costa del Solon. A vállalat a Fuengirola városában felépített 116 lakásos Jade Tower sikerét követően erősíti tovább jelenlétét a spanyol tengerparton.

A magyar érdeklődők budapesti értékesítőinkkel állnak majd kapcsolatban, a vásárlási folyamat során segítséget nyújtunk

– mondta Földi Tibor, a Cordia igazgatóságának elnöke.

A tervezett, fejlesztés első ütemében 71 otthont alakítanak ki hat négyszintes épületben. A kínálatban az 1, 2 és 3 hálószobás otthonok éppúgy megtalálhatók, mint a 4 hálószobás penthouse lakások.

A projekt közvetlen hozzáférést kínál a szomszédos golfpályához, tenisz- és padelpályákhoz, valamint egy klubházhoz. A közelben bevásárlóközpont, túraútvonalak és kerékpárutak találhatók.

A Cordia az egyik legnagyobb lakóingatlan-fejlesztő és -befektető vállalatcsoport amely aktív Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban is, az országok újlakás-kínálati piacainak közép- és felső közép szegmensében.

Címlapkép forrása: Cordia

