Debrecenben épít 400 lakást a magyar ingatlanfejlesztő

A beruházás a helyi ingatlanpiac élénk keresletére is választ adva hozzájárul az újlakáskínálat bővítéséhez Magyarország második legnagyobb városában - írja a vállalat.
A fejlesztéshez a vállalat 10 900 négyzetméter alapterületű telket vásárolt meg Debrecenben, ahol energiahatékony lakások építését tervezi több ütemben. A beruházás a tervek szerint 2026 második félévében indul.
A lakások a vételár 20%-ának befizetésével lesznek lefoglalhatóak, a fennmaradó 80%-ot pedig elegendő lesz a birtokba adáskor rendezni.
A telek a Hajnal utca, Alkotmány utca és Csengő utca által határolt területen található, 10 percre a Piac utcától.
Fontos mérföldkő számunkra a most zárult tranzakció, hiszen ezzel lehetővé vált, hogy elindítsuk első, Budapesten kívüli lakófejlesztésünket.
– mondta Tatár Tibor, a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágának vezetője.
A fejlesztés több ütemben valósul meg, benne pedig többségében olyan, 40–45 négyzetméter alapterületű, megfizethető lakások épülnek, amelyek otthont kínálnak a városban tanuló diákoknak és pályakezdő fiataloknak, és az újonnan Debrecenbe költözőknek. Emellett nagyobb, két- és háromhálószobás lakások is készülnek, így a családok számára is lehetőség nyílik a saját otthon megteremtésére.
A lakóépületek földszintjén üzletek kapnak majd helyet, a fejlesztés részeként pedig parkolók, valamint közösségi szolgáltatások és zöld terek is létrejönnek.
Az elmúlt évek ipari és technológiai beruházásai révén Debrecen az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városává vált. A multinacionális cégek megjelenése több ezer új munkahelyet teremtett, ennek következtében az ingatlanárak és bérleti díjak egyaránt jelentősen emelkedtek. Bár a kereslet folyamatosan nő, az új lakások fejlesztése eddig nem tartott lépést ezzel, így a helyi piacon egyre nagyobb az igény a lakáskínálat bővítésére - írja a Living.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
