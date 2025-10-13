  • Megjelenítés
Debrecenben épít 400 lakást a magyar ingatlanfejlesztő
Portfolio
Debrecen városközpontjában épít 400, többségében az Otthon Start Programnak megfelelő lakást a WING lakóingatlan-fejlesztési márkája, a Living - írja közleményében a cég. A projekt a Lakhatási Tőkeprogramban elnyert befektetésnek köszönhetően valósul meg.
A beruházás a helyi ingatlanpiac élénk keresletére is választ adva hozzájárul az újlakáskínálat bővítéséhez Magyarország második legnagyobb városában - írja a vállalat.

A fejlesztéshez a vállalat 10 900 négyzetméter alapterületű telket vásárolt meg Debrecenben, ahol energiahatékony lakások építését tervezi több ütemben. A beruházás a tervek szerint 2026 második félévében indul.

A lakások a vételár 20%-ának befizetésével lesznek lefoglalhatóak, a fennmaradó 80%-ot pedig elegendő lesz a birtokba adáskor rendezni.

A telek a Hajnal utca, Alkotmány utca és Csengő utca által határolt területen található, 10 percre a Piac utcától.

Fontos mérföldkő számunkra a most zárult tranzakció, hiszen ezzel lehetővé vált, hogy elindítsuk első, Budapesten kívüli lakófejlesztésünket.

– mondta Tatár Tibor, a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágának vezetője.

Tatár Tibor MRICS
WING, magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezető
A WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágának vezetője. Több mint 30 éves ingatlanszakmai múlttal rendelkezik, nagy tapasztalattal bír magyarországi ingatlanfejlesztések és -befektet
A fejlesztés több ütemben valósul meg, benne pedig többségében olyan, 40–45 négyzetméter alapterületű, megfizethető lakások épülnek, amelyek otthont kínálnak a városban tanuló diákoknak és pályakezdő fiataloknak, és az újonnan Debrecenbe költözőknek. Emellett nagyobb, két- és háromhálószobás lakások is készülnek, így a családok számára is lehetőség nyílik a saját otthon megteremtésére.

A lakóépületek földszintjén üzletek kapnak majd helyet, a fejlesztés részeként pedig parkolók, valamint közösségi szolgáltatások és zöld terek is létrejönnek.

Az elmúlt évek ipari és technológiai beruházásai révén Debrecen az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városává vált. A multinacionális cégek megjelenése több ezer új munkahelyet teremtett, ennek következtében az ingatlanárak és bérleti díjak egyaránt jelentősen emelkedtek. Bár a kereslet folyamatosan nő, az új lakások fejlesztése eddig nem tartott lépést ezzel, így a helyi piacon egyre nagyobb az igény a lakáskínálat bővítésére - írja a Living.

