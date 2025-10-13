Ezekben a városokban ugrott meg a leginkább az új lakások ára

Nőtt az áremelkedés üteme a megyei jogú városokban, az új építésű lakások négyzetméterára átlagosan 1,22 millió forint, ami éves szinten 12 százalékos drágulást jelent - derült ki az Otthon Centrum harmadik negyedéves felméréséből.

A fővároson kívüli legdrágább magyar város jelenleg Érd, a korábbi listavezető Debrecen a negyedik helyre csúszott vissza.

Az országos felmérések tapasztalatai szerint negyedévente 2,5 százalék körüli, éves szinten valamivel 10 százalék alatti áremelkedés jellemezte vidéken az új építésű lakások piacát.

A harmadik negyedévben mért, 1,22 milliós, átlagos négyzetméterár viszont már azt jelzi, hogy az áremelkedés üteme nőtt – összegezte az Otthon Centrum országos felmérésének eredményét Soóki-Tóth Gábor.

Az elemzési vezető arról is beszámolt, hogy az előző negyedévhez képest mért, 3,2 százalékos drágulás az egy évvel korábbi értékhez viszonyítva 12 százalékos áremelkedésnek felel meg, vagyis nőtt a drágulás üteme az előző negyedévhez képest.

A városok közötti ársorrend is változott, amelyre az elmúlt években nem volt példa, Érd a négyzetméterenként 1,38 millió forintos, átlagos kínálati négyzetméterárával megtartotta első pozícióját. A sokáig listavezető Debrecen viszont a negyedik helyre csúszott 1,26 milliós négyzetméterárral, az ország második legnagyobb városát ugyanis Sopron és Győr is megelőzte, 1,3 milliós átlagával.

A városok közötti kínálati négyzetméterárak csak minimálisan térnek el egymástól, hiszen a többi megyei jogú városban is döntően 1 millió–1,2 millió forint közötti ársávban kínálják az új építésű lakások négyzetméterét. Ennél alacsonyabb ár csak néhány kisebb városban fordul elő, például Baján vagy Szekszárdon

– árnyalta az adatokat Soóki-Tóth.

Az Otthon Centrum harmadik negyedéves felmérése szerint a megyei jogú városokban jelenleg 276 projektben 6850 lakás épül. A projektek száma 0,7 százalékkal, a lakások száma pedig 2,8 százalékkal haladta meg az előző negyedévit.

A legtöbb, 50 beruházás továbbra is Debrecenben van folyamatban, amelyet Szeged 38 és Győr 27 projekttel követ. A triót a 100 ezer főnél népesebb városok követik: Székesfehérváron, valamint Nyíregyházán szintén több mint 20 projekt épül.

A kisebb városokban jóval kevesebb új lakásfejlesztés ismert, egyetlen kivétel Szombathely, 17 projekttel, míg a nagyvárosok közül Miskolc marad el az átlagtól, mindössze 7 beruházással. A lista végén Esztergom és Hódmezővásárhely áll, ahol mindössze egy-egy kisebb lakásszámú beruházás van folyamatban, míg Békéscsabán, Dunaújvárosban és Salgótarjánban továbbra sincs aktív társasházi lakásépítés.

Az épülő lakások számát tekintve Debrecen áll az élen, 1300 épülő lakással, míg Szeged a második 1000, Győr pedig 800 lakással a harmadik. Így mind a projektek, mind a lakásszám rangsorában ugyanaz a három város vezeti a mezőnyt.

A harmadik negyedévben 34 projekt keretében összesen 575 új lakás építése indult el. Ezek közül 30 fejlesztés – 524 lakással – már meg is jelent a hirdetési felületeken, míg a többi esetében a kivitelezés megkezdődött, de a fejlesztők egyelőre kivárnak az értékesítéssel.

A legtöbb, összesen 7 új projekt Debrecenben startolt el.



