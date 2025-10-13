  • Megjelenítés
Itt van Orbán Viktor bejelentése: ezt emlegethetjük évtizedekig, beszállt az OTP is
Összesen 40 milliárd forintot ad össze az OTP Bank és a magyar állam a gödöllői Grassalkovich kastély felújítására, jelentette be hétfő reggel a miniszerelnök egy Facebookon közvetített sajtótájékoztatón.

Orbán Viktor korábban úgy harangozta be ezt a bejelentést, mint amit évtizedekig emlegetni fognak még.

A beruházásra 20 milliárd forintot ad az OTP Bank és 20 milliárdot pedig az államkasszából biztosít a kormány.

Lázár János építési- és beruházási miniszter elmondta, hogy az elmúlt 100 év legnagyobb közérdekű kötelezettségvállalásáról van szó, amit egy magánvállalkozás tett.

A királyi kastély 17 ezer négyzetméteren terül el. Ebből egy 6000 négyzetméteres részt évtizedekig elhanyagoltak, ez most teljesen megújul, mondta el Csányi Sándor, az OTP Bank és a gödöllői Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem MATE alapítványának kuratóriumi elnöke.

A kastélyt, amelyet 2021 óta az egyetem tart fent és használ, kilenc év alatt fogják rendbehozni.

A miniszerelnök elmondta, hogy szeretné, ha Magyarországon újra lennének üzletemberek, akik méltóak lehetnek a nagy elődökhöz, akik magánvagyonból áldoztak az ország felemelkedéséért.

A XX. század nem a mecénások korszaka volt, most ez véget ért

- mondta Orbán.

Vannak nagy nemzeti vállalataink, akik az adó befizetésén túl is kötelességüknek érzik, hogy visszaadjanak a közösség számára.

- tette hozzá a miniszterelnök.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

