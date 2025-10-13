Kiderült, mennyire rázta fel a hazai ingatlanpiacot az Otthon Start

A Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület ülése után közölt szeptemberi adatok szerint az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitelprogram iránt erős a kereslet: az adatgyűjtés lezárultáig mintegy 15 ezer hiteligénylést indítottak el, további több ezer előkészítés alatt van, a megkötött szerződések volumene pedig szeptemberben meghaladta a 400 milliárd forintot.
Az igénylések a banki visszajelzések alapján országosan egyenletesen oszlanak meg a településtípusok között. Az igénylők 80 százaléka 40 év alatti, átlagéletkoruk 34 év. A jelentkezők körülbelül ötödének‑hatodának elegendő a 10 százalékos önerő.
Az albérletpiaci jelentés szerint országos átlagban 1 százalékkal csökkentek a bérleti díjak augusztusról szeptemberre.
A friss adatok alapján július közepe óta tíz budapesti kerületben és nyolc megyei jogú városban átlagosan 10–30 ezer forintos mérséklődés látható; de az előrejelzések szerint további csökkenésre is van esély.
A program szabályain tervezett módosítások között szerepel, hogy testvérek adóstársként bevonhatók legyenek, valamint örökölt közös tulajdon esetén a testvéri tulajdoni hányad megvásárlása is finanszírozható legyen a 3 százalékos hitellel. Emellett az önkormányzati lakásban élők több mint 20 százalékos vételárkedvezménnyel élhetnének a vásárláskor.
A legnagyobb változásként a társasházi építményjog bevezetését tervezi a kormány, amely lehetővé tenné, hogy a kivitelezés megindulásakor kölcsönszerződés köthető legyen az adott ingatlanra.
A kormányzati várakozás szerint a következő 6–8 hónapban meginduló 20–30 ezer új lakás fejlesztése ilyen módon is finanszírozható lenne a fix 3 százalékos hitellel, ami növelheti az új lakások kínálatát.
A tervezett jogszabály benyújtását a következő napokra jelezték, a tájékoztatás szerint pedig jelenleg folyamatos egyeztetés zajlik a szakmai szervezetekkel.
Forrás: MTI
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
