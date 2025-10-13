Megérkezett a várva várt albérletár-csökkenés: hála neked, Otthon Start!

Most először csökkentek az albérletárak, mióta bejelentették az Otthon Start Programot. Országosan több mint 1 százalékkal estek a lakbérek szeptemberben az előző hónaphoz képest – derül ki a KSH–ingatlan.com közös lakbérindexének adataiból. Hasonló mértékű csökkenésre utoljára a koronavírus-járvány idején, 2020 végén volt példa.

Portfolio Future of Construction 2025 Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat!

Országosan 1,1 százalékkal, Budapesten 0,2 százalékkal estek vissza a lakbérek augusztushoz képest. Az adatok szerint

enyhült a korábbi keresleti nyomás, mert sokan választják a bérlés helyett a vásárlást.

Több budapesti kerületben is 10-20 ezer forinttal csökkentek az átlagos bérleti díjak az albérletszezon kezdete óta, nagyobb egyetemvárosokban viszont változatosabb képet mutat az albérletárak változása.

Az Otthon Start Program óriási lendületet hozott az ingatlanpiac adásvételi oldalán, az albérletpiac dinamikáját viszont érezhetően megtörte. Új egyensúly van kialakulóban, mert a bérleti díjak csökkenése elkezdte felszívni az elérhető kínálatot is

- mondta Balogh László, az ingatlan.com szakértője.

Az országon belüli dinamika viszont jelentős eltéréséket mutat

A Pécset is magában foglaló dél-dunántúli régióban majdnem 3, az észak-alföldi térségben pedig több mint 2 százalékos volt a kiadó lakások bérleti díjainak csökkenése. A nyugat-dunántúli és észak-magyarországi régió viszont 1,1 százalékos drágulást produkált augusztushoz képest. Éves összevetésben országosan már csak 6,5, Budapesten 6,6 százalékos drágulást hozott a szeptember.

A szeptember több éve nem látott változást eredményezett. Legutóbb koronavírus-járvány idején, 2020 decemberében volt példa arra, hogy 1 százaléknál jelentősebb mértékben csökkenjenek a bérleti díjak havi szinten. A 6,5 százalékos bérletidíj-emelkedéshez hasonlóan alacsony mértékű éves lakbérdrágulást pedig utoljára 2021 őszén láttunk.

- közölte Balogh.

Korábban is érzékelhető volt Budapest drágább kerületeiben, hogy a bérleti díjak középértéke 20-30 ezer forintos csökkenésnek indultak a felvételi ponthatárok kihirdetése utáni időszakban. Ezt a statisztikák is megerősítették, mivel havi szinten a legnagyobb mértékben Budapesten belül a budai hegyvidéki kerületek albérletárai csökkentek 1,1 százalékkal, de a pesti belső kerületek havi árcsökkenése is közel 1 százalékos volt. Az albérletszezon csúcsán ugyanis még 18,6 ezer kiadó lakóingatlan-hirdetés jelentette az országos kínálatot, mára ez 17,6 ezerre csökkent. A most kibontakozó trend arra utal, hogy az albérletpiacon a bérlők és a bérbeadók is árérzékenyek, vagyis aktívan és gyorsan reagálnak egymás lépéseire.

Balogh László rámutatott, hogy a mostani jelenség kicsit ahhoz hasonlít, mint ami a koronavírus-járvány idején volt látható:

a bérbeadók a csökkenő kereslet időszakában is abban érdekeltek, hogy gyorsan bérlőt találjanak

Ellenkező esetben a bevételkiesés mellett, ők fizethetik a kiadó ingatlan rezsi- és közös költségét is.

A lakásukat kiadók ezért néhány ezer forintos bérletidíj-csökkentéssel pénzügyileg is többet nyerhetnek annál, mintha kitartják az árakat, de üresen áll a lakás

– fogalmazott a szakember.

Ezekre a bérleti díjakra számíthatunk október közepén

A fővárosi piac albérletárainak középértéke 260 ezer forintnál jár októberben, ami 10 ezer forinttal elmarad a júliusi szinttől, amikor kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az albérletszezon kezdete óta történt árcsökkenés a III., a XIV. és a XXII. kerületekben volt a legnagyobb, ahol 35, illetve 20 ezer forinttal csökkent a kiadó lakások bérleti díjainak középértéke. A XI., XII., a II., VI., kerületekben is 10 ezer forinttal csökkentek az átlagos bérleti díjak július végéhez képest, a IX. kerületben pedig 15 ezer forinttal.

A budapesti kiadó lakások átlagos bérleti díjait tekintve szembetűnő változás, hogy október közepén mindössze már csak két kerületben jár 300 ezer forintos szint fölött a kerületi átlagos albérletár – az V. kerületben 350 ezer forint, a II.-ban pedig 360 ezer -, míg július végén még öt városrész medián lakbérei jártak legalább ennél ez árszintnél. A legolcsóbb budapesti kerület a XXIII., ahol 167 ezer forint a kiadó lakóingatlanok bérleti díjának a középértéke.

Szegeden az utóbbi három hónapban 20 ezer forinttal 180 ezer forintra emelkedtek a kiadó lakóingatlanok átlagos albérletárai. Ugyanakkor Debrecenben 10 ezer forinttal 230 ezerre csökkentek, Pécsett pedig ugyanekkora összeggel 180 ezer forintra mérséklődött az átlagos bérleti díj. Székesfehérváron 20 ezer forinttal mérséklődött az albérletárak középértéke, ahol jelenleg 190 ezer forintért lehet átlagosan lakóingatlant kibérelni. Győrben és Egerben stagnálás figyelhető meg 200 ezer és 160 ezer forintos középértékkel. A legolcsóbb vármegyeszékhelyek az albérletpiacon Szolnok és Miskolc, ahol 130 ezer forint az átlagos albérletár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ