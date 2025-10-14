A közép-európai ingatlanóriás visszavásárolta nemrég eladott lengyel portfólió-csomagját

A CPI Property Group (CPIPG) még 2024 júniusában értékesített egy 49%-os részesedést lengyelországi irodai és kiskereskedelmi ingatlanportfóliójában, amit akkor a SONA Asset Management vásárolt meg.
Bár a SONA akkori befektetése segített enyhíteni a CPIPG eladósodottságát és növelni likviditását a piaci bizonytalanság közepette, de
nem sikerült elérnie a hitelminősítő ügynökségek által elvárt tőkekezelési célokat.
A CPI teljes lengyel irodai és kiskereskedelmi ingatlanportfólióját korábban 1 milliárd euró körüli értékre becsülték - írja a cikk.
A CPIPG 300 millió font értékben bocsátott ki "A típusú" hibrid kötvényeket a múlt héten, amelyre a befektetői érdeklődés meghaladta az 1,25 milliárd fontot. A tranzakciót teljes egészében euróra váltották át, körülbelül 7,2%-os fix kamatláb mellett.
Így múlt hét végén a CPIPG leányvállalata, a CPI FIM SA a kötvénykibocsátásból származó bevételből visszavásárolta a SONA-tól a 49%-os részesedést. Az új hibrid instrumentumok az IFRS szerint tőkének minősülnek, és az S&P 50%-os, míg a Moody's 100%-os tőkeként kezeli őket, ami javítja a CPIPG hitelmutatóit.
