Angyalföldi lakásokat adott át a Living

Megkapta a használatbavételi engedélyt a Park West projekt, a Living lakóingatlan-fejlesztésének 230 lakásos harmadik üteme a XIII. kerületben, a Ferdinánd negyedben.
A 2019-ben indult fejlesztés az úgynevezett Ferdinánd negyedben, a Szabolcs utcában található. A Park West projekt összesen négy ütemben épül, 229 lakásos első ütemét, a Park West 1-et 2022-ben, 234 lakásos második ütemét, a Park West 2-t 2023-ban adták át. A negyedik, egyben utolsó ütem, a Park West Rise értékesítése 2025 júliusában indult el.

A WING lakóingatlan-fejlesztésre specializálódott márkája, a Living A+ energetikai besorolású lakóparkjában annak rozsdaövezeti besorolása miatt az ingatlanok után visszaigényelhető az 5%-os Áfa

– mondta Tatár Tibor, a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágainak vezetője.

Tatár Tibor MRICS
WING, magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágvezető
A WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágának vezetője. Több mint 30 éves ingatlanszakmai múlttal rendelkezik, nagy tapasztalattal bír magyarországi ingatlanfejlesztések és -befektet
A lakóparkban a hőszivattyúnak, a felülethűtési és -fűtési rendszernek, a három rétegű üvegezéssel ellátott homlokzati nyílászáróknak, valamint a 15 centiméteres hőszigetelésnek köszönhetően az év minden szakaszában megfelelő hőmérséklet biztosított a lakók számára.

Kialakítottak egy közösségi nappali találkozóhelyet is itt, ahol gyerekek számára egy játszósarok is helyet kapott, az otthoni munkavégzést pedig office corner segíti. Emellett 0–24 órás csomagátvételi pont és szerszámokkal felszerelt fészer is a lakók rendelkezésére áll majd. A projekt minden lakásában alapfelszereltségként intelligens okosotthon-megoldások várják a tulajdonosokat.

A Living 2017-es alapítása óta

átadott, illetve jelenleg fejlesztés alatt álló lakásainak száma megközelíti a kétezret, eladott lakásainak száma meghaladja az 1700-at.

Megvalósult fejlesztései a XIII. kerületben található Kassák Residence, a Metropolitan Garden, a Park West 1-2-3, a Kassák Passage, a Kassák Terrace és a Le Jardin első üteme, folyamatban lévő projektjei a Park West Rise, a Le Jardin 2, illetve a III. kerületben található Római Park lakóparkok.

