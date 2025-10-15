Angyalföldi lakásokat adott át a Living

A 2019-ben indult fejlesztés az úgynevezett Ferdinánd negyedben, a Szabolcs utcában található. A Park West projekt összesen négy ütemben épül, 229 lakásos első ütemét, a Park West 1-et 2022-ben, 234 lakásos második ütemét, a Park West 2-t 2023-ban adták át. A negyedik, egyben utolsó ütem, a Park West Rise értékesítése 2025 júliusában indult el.
A WING lakóingatlan-fejlesztésre specializálódott márkája, a Living A+ energetikai besorolású lakóparkjában annak rozsdaövezeti besorolása miatt az ingatlanok után visszaigényelhető az 5%-os Áfa
– mondta Tatár Tibor, a WING magyarországi lakó- és irodafejlesztési üzletágainak vezetője.
A lakóparkban a hőszivattyúnak, a felülethűtési és -fűtési rendszernek, a három rétegű üvegezéssel ellátott homlokzati nyílászáróknak, valamint a 15 centiméteres hőszigetelésnek köszönhetően az év minden szakaszában megfelelő hőmérséklet biztosított a lakók számára.
Kialakítottak egy közösségi nappali találkozóhelyet is itt, ahol gyerekek számára egy játszósarok is helyet kapott, az otthoni munkavégzést pedig office corner segíti. Emellett 0–24 órás csomagátvételi pont és szerszámokkal felszerelt fészer is a lakók rendelkezésére áll majd. A projekt minden lakásában alapfelszereltségként intelligens okosotthon-megoldások várják a tulajdonosokat.
A Living 2017-es alapítása óta
átadott, illetve jelenleg fejlesztés alatt álló lakásainak száma megközelíti a kétezret, eladott lakásainak száma meghaladja az 1700-at.
Megvalósult fejlesztései a XIII. kerületben található Kassák Residence, a Metropolitan Garden, a Park West 1-2-3, a Kassák Passage, a Kassák Terrace és a Le Jardin első üteme, folyamatban lévő projektjei a Park West Rise, a Le Jardin 2, illetve a III. kerületben található Római Park lakóparkok.
Címlapkép forrása: Living
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Megkapta Oroszország a végső ultimátumot: ideje befejezni a háborút, másképpen lesújt Amerika haragja
Nagyon úgy fest, hogy Washington kész határozottan Ukrajna mellé állni.
Gyorsabban, olcsóbban juthatnak hitelhez a magyar vállalkozások
Szombathelyen mutatták be a KAVOSZ finanszírozási csomagját.
Kettészakadt az Európai Unió, de egy magyar javaslat bezárhatja a szakadékot
A támogatáspolitikában egy fontos átalakítás oldhatja meg a súlyos válságot.
Fordulat a Mol-Janaf-ügyben: jöhet az új szerződés!
Folynak a tárgyalások.
Benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot, ezzel sokan nyernek a lakáspiacon
Az Otthon Start Programhoz kapcsolódó újlakás-vásárlások biztonságosabbá tétele a cél.
Felbátorodott Trump a hatalmas siker után: mostantól Oroszországra irányítja a figyelmet - Fordulat jöhet a háborúban?
Trump nagyon le akarja zárni már a háborút.
Tőzsdére megy a londoni AI-óriás, miután nagy üzletet hozott a Microsoft-partnerség
Akár már jövőre tőzsdére mehetnek.
Szijjártó Péter elárulta, hogy mikor indulhat be igazán a Paks II. projekt
Már nem kell sokat várni.
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás
Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa
Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó
Energiahatékonyság az egészségügyben
A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség
Buborékban élünk? - A közösségi média és a pénzügyi valóság torzulása
A közösségi média és a finfluenszerek pénzügyi térnyerése olyan pénzügyi kultúrát hoz magával, ahol a gazdasági döntések már nemcsak számokon és táblázatokon, hanem mémeken, sztoriko
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?