Beérett az Otthon Start: rekordszinten az első lakást vásárlók aránya

A rekordmagas arány a fővárosban 39%, vidéken pedig 40% volt, ami nemcsak az év korábbi hónapjaihoz képest jelentős növekedés – amikor Budapesten 12-36%, vidéken pedig 27-32% között mozgott a mutató –, hanem az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva is figyelemre méltó, hiszen 2024 szeptemberében Budapesten 24%, vidéken 30% volt ez az arány.
A fiatal korosztály aktivitása is látványosan nőtt. A 20-30 éves vevők aránya Budapesten 23%, míg vidéken 17% volt szeptemberben, szemben az egy évvel korábbi 13%-os és 15%-os értékekkel.
Ez azt mutatja, hogy a fiatalabb generáció a támogatási programok és a kedvezőbb hitelfeltételek révén egyre nagyobb számban tud belépni a lakáspiacra.
A korosztály növekvő súlya különösen a fővárosban szembetűnő, ahol 10 százalékponttal nőtt a jelenlétük egyetlen év alatt.
Az első lakásvásárlók által kiszemelt ingatlanok átlagára Budapesten 67,2 millió forint, az átlagos alapterület pedig 60 négyzetméter volt szeptemberben, míg vidéken 50 millió forint és 87 négyzetméter jellemezte a tipikus tranzakciókat. A különbségek jól mutatják a fővárosi kompakt, kisebb lakások iránti erős keresletet, valamint a vidéki piacon jellemző tágasabb, családi jellegű otthonok népszerűségét.
A szeptemberi adatok egyértelműen jelzik, hogy az Otthon Start Program és a kapcsolódó támogatások sok háztartás számára most először tették elérhetővé a lakáshoz jutást.
Az Otthon Start Program hatására szeptemberben látványosan megugrott az első lakást vásárlók aránya, ami a piaci dinamika egyik legpozitívabb fordulata az elmúlt években. A fiatalok aktivitása kulcsfontosságú a lakáspiac hosszú távú fenntarthatósága szempontjából
– értékelte az adatokat Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
