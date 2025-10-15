  • Megjelenítés
Benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot, ezzel sokan nyernek a lakáspiacon
Ingatlan

Benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot, ezzel sokan nyernek a lakáspiacon

Portfolio
Benyújtotta a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormány a társasházi építményi jog bevezetését célzó javaslatát. Ez bár bonyolultnak tűnik, de a szakma szerint mindenki csak nyerhet vele: a tervek szerint biztonságosabb lesz már a tervezőasztalról lakást vásárolni, illetve tisztább helyzetet teremt a fejlesztő és a bank számára is.
Ahogy arról korábban írtunk, az új jog már a korai fázisban lehetővé tenné a jelzálogbejegyzést az új lakásokra, és várhatóan 2026 februárjától kezdve a vevők pedig már tervezőasztal mellől is vehetnek hitelre új lakást. A most benyújtott verzió nem tartalmaz érdemi változtatásokat a korábban társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezethez képest, csupán néhány technikai pontosítást.

A változás

kiszélesítheti az Otthon Start Programban elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelre jogosult vásárlók körét

és élénkítheti az újlakás-fejlesztéseket.

A Jalsovszky Ügyvédi Iroda jogi szakértői pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy bár már volt kialakult gyakorlat a tervezőasztalról történő értékesítésre, az ilyen lakáseladások számos jogi kockázatnak voltak kitéve és ezért azok hitelképessége is erősen korlátozott volt.

A tervezet célja, hogy

a még építés alatt álló társasházban a jövőben kialakítandó lakások és helyiségek már ezalatt önálló, bejegyezhető jogi státuszt kapjanak.

Emellett a vevő is már ekkor jogilag végett pozícióba kerülhet, nem kell megvárni az átadást.

A banknak is kedvezne a jog bevezetése, hiszen az intézmény már a kivitelezés során, a felépítendő lakásokhoz kapcsolódó építményi jogokra is bejegyeztethet zálogjogot, így pedig hitelképessé válik a fejlesztő mellett a vevő is. A fejlesztőt pedig azzal segíti, hogy kiszámíthatóbb pénzügyi tervezést és erősebb bizalmi pozíciót hoz a számára, mert így lehetővé válik az is, hogy az értékesítés és a vevői finanszírozás párhuzamosan haladjon, a bank pedig megfelelő fedezet mellett finanszírozhatja meg a vételár későbbi részleteit.

Címlapkép forrása: Getty Images

