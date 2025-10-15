Benyújtotta a kormány a törvényjavaslatot, ezzel sokan nyernek a lakáspiacon

Ahogy arról korábban írtunk, az új jog már a korai fázisban lehetővé tenné a jelzálogbejegyzést az új lakásokra, és várhatóan 2026 februárjától kezdve a vevők pedig már tervezőasztal mellől is vehetnek hitelre új lakást. A most benyújtott verzió nem tartalmaz érdemi változtatásokat a korábban társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezethez képest, csupán néhány technikai pontosítást.
A változás
kiszélesítheti az Otthon Start Programban elérhető, államilag támogatott 3 százalékos hitelre jogosult vásárlók körét
és élénkítheti az újlakás-fejlesztéseket.
A Jalsovszky Ügyvédi Iroda jogi szakértői pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy bár már volt kialakult gyakorlat a tervezőasztalról történő értékesítésre, az ilyen lakáseladások számos jogi kockázatnak voltak kitéve és ezért azok hitelképessége is erősen korlátozott volt.
A tervezet célja, hogy
a még építés alatt álló társasházban a jövőben kialakítandó lakások és helyiségek már ezalatt önálló, bejegyezhető jogi státuszt kapjanak.
Emellett a vevő is már ekkor jogilag végett pozícióba kerülhet, nem kell megvárni az átadást.
A banknak is kedvezne a jog bevezetése, hiszen az intézmény már a kivitelezés során, a felépítendő lakásokhoz kapcsolódó építményi jogokra is bejegyeztethet zálogjogot, így pedig hitelképessé válik a fejlesztő mellett a vevő is. A fejlesztőt pedig azzal segíti, hogy kiszámíthatóbb pénzügyi tervezést és erősebb bizalmi pozíciót hoz a számára, mert így lehetővé válik az is, hogy az értékesítés és a vevői finanszírozás párhuzamosan haladjon, a bank pedig megfelelő fedezet mellett finanszírozhatja meg a vételár későbbi részleteit.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
