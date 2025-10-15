Equilor kezelte alap fejleszt a Hűség Városában

Sopronban fejleszt logisztikai központot a Equilor Alapkezelő menedzselte Central European Ingatlanalap, a területen még ebben a hónapban megkezdődik a zöldmezős beruházás - közölte a vállalat. A projektmenedzser a Waberer's ingatlanfejlesztési üzletága lesz.

A Sopron déli részén elhelyezkedő 6 hektáros fejlesztési telek tulajdonjoga adásvételi szerződés útján került az Equilor Alapkezelő menedzselte Central European Ingatlanalaphoz (CEI). A területen még októberben megkezdődik a zöldmezős beruházás, megközelítőleg 23 000 négyzetméter hasznos alapterületű, fenntartható raktárlogisztikai központot fognak fejleszteni.

A terület a város déli részén és az M85-ös autópálya mellett helyezkedik el. Az ingatlant a CEI a NIPÜF Sopron Kft.-től vásárolta, amely Inpark márkanéven egyébként országszerte 20 városban és 15 megyében van jelen.

A beruházás projektmenedzsmentjét és lebonyolítását a Waberer's ingatlanfejlesztési üzletágának megbízásával valósítják meg.

A projekt végleges építési engedéllyel rendelkezik és napokon belül megindul a helyszíni munkavégzés is

- írja közleményében az Equilor.

Az ipari és logisztikai ingatlanok szegmense a magyar kereskedelmi ingatlanpiac egyik legstabilabb és legvonzóbb befektetési célpontjává vált az elmúlt években, ami a hozamokban is megmutatkozik.

