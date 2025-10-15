  • Megjelenítés
Equilor kezelte alap fejleszt a Hűség Városában
Ingatlan

Equilor kezelte alap fejleszt a Hűség Városában

Portfolio
Sopronban fejleszt logisztikai központot a Equilor Alapkezelő menedzselte Central European Ingatlanalap, a területen még ebben a hónapban megkezdődik a zöldmezős beruházás - közölte a vállalat. A projektmenedzser a Waberer's ingatlanfejlesztési üzletága lesz.
Portfolio Future of Construction 2025
Új fejezet az építőiparban! Szakma, networking, hatékonyság és minden, ami átírja az eddigi szabályokat! Jegyek itt:
Információ és jelentkezés

A Sopron déli részén elhelyezkedő 6 hektáros fejlesztési telek tulajdonjoga adásvételi szerződés útján került az Equilor Alapkezelő menedzselte Central European Ingatlanalaphoz (CEI). A területen még októberben megkezdődik a zöldmezős beruházás, megközelítőleg 23 000 négyzetméter hasznos alapterületű, fenntartható raktárlogisztikai központot fognak fejleszteni.

A terület a város déli részén és az M85-ös autópálya mellett helyezkedik el. Az ingatlant a CEI a NIPÜF Sopron Kft.-től vásárolta, amely Inpark márkanéven egyébként országszerte 20 városban és 15 megyében van jelen.

A beruházás projektmenedzsmentjét és lebonyolítását a Waberer's ingatlanfejlesztési üzletágának megbízásával valósítják meg.

A projekt végleges építési engedéllyel rendelkezik és napokon belül megindul a helyszíni munkavégzés is

- írja közleményében az Equilor.

Az ipari és logisztikai ingatlanok szegmense a magyar kereskedelmi ingatlanpiac egyik legstabilabb és legvonzóbb befektetési célpontjává vált az elmúlt években, ami a hozamokban is megmutatkozik.

Kapcsolódó cikkünk

Így teljesítettek a hazai cégek a gazdaság lakmuszpapírjának számító szektorban

Új boltlánc jelent meg Magyarországon, kihívná a diszkontokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1492973586-adatszolgáltatás-adminisztráció-adobevallas-bürokrácia-dokumentum-jelentés-nyilatkozat-papír-számla-szerződés
Ingatlan
Kavics került az Otthon Start gépezetébe
Pénzcentrum
Így múlik ki szép csendben Oroszország gazdasága: ha belerokkannak is, folytatják a háborút Ukrajnában?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility