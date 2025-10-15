  • Megjelenítés
Kavics került az Otthon Start gépezetébe
Ingatlan

Kavics került az Otthon Start gépezetébe

Portfolio
Nem tudnak lépést tartani a földhivatalok az Otthon Start Program miatt megnövekedett munkateherrel, heteket csúszik az ügyintézés az RTL Klub riportja szerint.
A televízió által megkérdezett jogász szerint az otthon startos szerződéseket sok esetben az ügytől függően 30-60 napos törvényi határidőnél akár egy hónappal lassabban dolgozzák fel (a hitelbírálatra rendelkezési idő a bankok számára vásárlás esetében 30, építésnél pedig 60 nap) Ennek oka a megnövekedett terhelés mellett az, hogy

a földhivatalban idén új digitális rendszert vezettek be, de ennek kezelését az ügyintézők még tanulják

- hangzott el az RTL riportjában.

Az elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszert, avagy E-ING-et felhasználási területenként és földrajzilag is fokozatosan vezetik be, Budapesten csak szeptemberben. Ennek visszásságairól korábban itt írtunk.

Az RTL Klub által megszólaltatott jogászok szerint a földhivatalok nem kommunikálnak a várható késésekről, sem arról, hogy mikor várható, hogy a helyzet megoldódik.

Az RTL megkereste a Területfejlesztési Minisztériumot, amelynek elmondása szerint az elektronikus nyilvántartási rendszer bevezetése során

előfordulhat az ügyintézési idők átmeneti növekedése.

A minisztérium szerint a csúszást és a plusz terhelést a rendszer finomhangolásával és túlmunkával tervezik ellensúlyozni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

