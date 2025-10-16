Megnyugodni látszik a lakáspiac az első Otthon Start-sokk után

Továbbra is magas az aktivitás a magyar lakáspiacon, de az Otthon Start Program hatására tapasztalt boom és a keresleti hullámot kísérő felfokozottság jelei mind eladói, mind vevői oldalon enyhülni látszanak – közölte a Duna House.

A Duna House szerint a most zajló kétoldalú korrekció összességében kedvező folyamatokat indíthat el: mérséklődhet a túlárazás és a piac visszatérhet a hosszú távon fenntartható, egészséges dinamikájához.

A Duna House legfrissebb, szeptemberi keresletindexe továbbra is magas aktivitást jelez, de 87 ponttal már látványosan elmarad az augusztusi rekordmagas, 110 pontos értéktől. Mindez nem a piac lehűlését, hanem a nyáron tapasztalt eufória normalizációját jelzi.

Az első hullámban a kapkodás, a sokszor túlárazott lakások megvétele és a nagyon sok licithelyzet nehezítette meg a vevők életét. Szeptemberben mindez jelentősen normalizálódott, és októberre már egy lényegesen nyugodtabb piacra számítunk vevői tekintetben.

– mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.

Az eladók oldalán is érzékelhető a korrekció, így a nyár végén helyenként tapasztalt túlárazások is fokozatosan visszarendeződnek a reálisabb ársávoknak megfelelően.

Az Otthon Start továbbra is erős ösztönzője marad a keresletnek, és az egyértelmű, hogy a program hosszú távú fenntartását célzó kormányzati szándék higgadtabb tempót enged a piacnak.

Az újabb vevők így már kevésbé érzik, hogy azonnali döntést kell hozniuk, ez pedig kiegyensúlyozottabb alkuhelyzeteket és stabilabb piaci mozgásokat eredményezhet a negyedik negyedévben és 2026 elején

– tette hozzá Máté Ferenc.

Kínálati oldalon is láthatóak a korrekció jelei

Az új építésű lakások piacán a fejlesztői várakozások alapján a következő hónapokban érezhető kínálatbővülés indulhat el. Az a jogszabályi változás, amely lehetővé teszi a 3%-os hitel felvételét már a papíron létező, vagyis még építés előtt álló lakásokra is, jelentősen növeli a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget, ez pedig új lendületet adhat a kisebb és nagyobb lakásprojektek elindításának is.

Már az Otthon Start bejelentése előtt is folytak újlakás-projektek, amelyek elhelyezkedésüknél és pozicionálásuknál fogva belefértek az időközben bejelentett államilag támogatott keretrendszerbe, és időközben is egyre-másra érkeznek a bejelentések budapesti és vidéki ingatlanfejlesztésekről. De egy-egy ilyen projekt átfutási ideje miatt igazán jelentős újlakás-kínálat csak középtávon várható.

Ez elsősorban az Otthon Start feltételeinek megfelelő, középkategóriás lakások esetében hozhat jelentős élénkülést. A kínálat növekedése középtávon a vásárlók számára igen kedvező lehet, mivel így több, kedvezően árazott új építésű lakás jelenhet meg a piacon.

A befektetői eladások is erősíthetik használtlakás-kínálat bővülését

A Duna House adatai szerint Budapesten már az összes eladás 37 százalékát teszik ki azok a tranzakciók, ahol a tulajdonosok a bérleti hozamok, vagyis az albérleti díjak várható, és helyenként már most is látható csökkenése miatt értékesítik ingatlanjaikat. Ez a folyamat a kínálat bővülésén keresztül mérsékelheti az ingatlanár-növekedés ütemét is. Ezzel a témával bővebben itt foglalkoztunk.

