Megnyugodni látszik a lakáspiac az első Otthon Start-sokk után

A Duna House szerint a most zajló kétoldalú korrekció összességében kedvező folyamatokat indíthat el: mérséklődhet a túlárazás és a piac visszatérhet a hosszú távon fenntartható, egészséges dinamikájához.
A Duna House legfrissebb, szeptemberi keresletindexe továbbra is magas aktivitást jelez, de 87 ponttal már látványosan elmarad az augusztusi rekordmagas, 110 pontos értéktől. Mindez nem a piac lehűlését, hanem a nyáron tapasztalt eufória normalizációját jelzi.
Az első hullámban a kapkodás, a sokszor túlárazott lakások megvétele és a nagyon sok licithelyzet nehezítette meg a vevők életét. Szeptemberben mindez jelentősen normalizálódott, és októberre már egy lényegesen nyugodtabb piacra számítunk vevői tekintetben.
– mondta Máté Ferenc, a Duna House vezérigazgató-helyettese.
Az eladók oldalán is érzékelhető a korrekció, így a nyár végén helyenként tapasztalt túlárazások is fokozatosan visszarendeződnek a reálisabb ársávoknak megfelelően.
Az Otthon Start továbbra is erős ösztönzője marad a keresletnek, és az egyértelmű, hogy a program hosszú távú fenntartását célzó kormányzati szándék higgadtabb tempót enged a piacnak.
Az újabb vevők így már kevésbé érzik, hogy azonnali döntést kell hozniuk, ez pedig kiegyensúlyozottabb alkuhelyzeteket és stabilabb piaci mozgásokat eredményezhet a negyedik negyedévben és 2026 elején
– tette hozzá Máté Ferenc.
Kínálati oldalon is láthatóak a korrekció jelei
Az új építésű lakások piacán a fejlesztői várakozások alapján a következő hónapokban érezhető kínálatbővülés indulhat el. Az a jogszabályi változás, amely lehetővé teszi a 3%-os hitel felvételét már a papíron létező, vagyis még építés előtt álló lakásokra is, jelentősen növeli a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget, ez pedig új lendületet adhat a kisebb és nagyobb lakásprojektek elindításának is.
Már az Otthon Start bejelentése előtt is folytak újlakás-projektek, amelyek elhelyezkedésüknél és pozicionálásuknál fogva belefértek az időközben bejelentett államilag támogatott keretrendszerbe, és időközben is egyre-másra érkeznek a bejelentések budapesti és vidéki ingatlanfejlesztésekről. De egy-egy ilyen projekt átfutási ideje miatt igazán jelentős újlakás-kínálat csak középtávon várható.
Ez elsősorban az Otthon Start feltételeinek megfelelő, középkategóriás lakások esetében hozhat jelentős élénkülést. A kínálat növekedése középtávon a vásárlók számára igen kedvező lehet, mivel így több, kedvezően árazott új építésű lakás jelenhet meg a piacon.
A befektetői eladások is erősíthetik használtlakás-kínálat bővülését
A Duna House adatai szerint Budapesten már az összes eladás 37 százalékát teszik ki azok a tranzakciók, ahol a tulajdonosok a bérleti hozamok, vagyis az albérleti díjak várható, és helyenként már most is látható csökkenése miatt értékesítik ingatlanjaikat. Ez a folyamat a kínálat bővülésén keresztül mérsékelheti az ingatlanár-növekedés ütemét is. Ezzel a témával bővebben itt foglalkoztunk.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Elkezdődött: megindította Donald Trump a CIA-t, hamarosan jöhet a szárazföldi támadás
Az elnök komolyan mérlegeli, hogy elkezdi hamarosan bombázni Venezuelát.
A német kancellár szerint közös európai tőzsdét kell létrehozni
Európa jövője a tét.
Elfogadták a rendeletet: nagy változás jön a mobiltöltőknél, nincs kibúvó
Újabb lépést tesz ez EU az egységesítés felé.
A legtöbb országban már vágnak, de Magyarország kitart - Miért viselkedik másképp az MNB?
Nyeste Orsolya elemzése a régiós kamatvárakozásokról.
Kína reagált Trump vámfenyegetésére: Amerika elferdíti a tényeket
Folytatódik az üzengetés.
Ma nyílik meg Budapest legújabb bevásárlóközpontja
A Bosnyák téri piac mellett.
Az IEA globális hidrogénjelentése
A hidrogénpiac tovább bővül, miközben az alacsony kibocsátású technológiák fokozatosan terjednek.
Jelentős változás az otthonfelújítási támogatásban: tízezreket érint a jó hír
Ha 2007 előtt épült családi házban laksz, és eddig úgy érezted, hogy túl drága lenne az energetikai felújítás - most változhat a megítélésed. A kormány október 14-én megjelent közlemé
Watsco, Inc. - elemzés
Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren
Tájkép csata után - mi követheti a kereskedelmi háborút?
A világgazdaságban a hatalmi logika váltja fel a szabályalapú rendszert.
AI az űrben - A nem túl távoli valóság
Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben
Új-Zéland: amikor egy ország azzal szembesül, hogy az áramszámla felülírja a klímapolitikai célokat
Új-Zéland klímapolitikájában a rövid távú energiabiztonság és a hosszú távú zéró kibocsátás közötti ellentét egyre élesebb.
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
A hölgy nem hátrál meg
Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Változnak a feltételek.
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Ebben a sztoriban is szerepet kapott Donald Trump.
Béke Gázában: Trumpnak tényleg sikerült lezárnia egy háborút?
Végre elhalkulnak a fegyverek?