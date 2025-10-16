Nőtt a kereslet a budapesti irodapiacon

Közzétette 2025 harmadik negyedévére vonatkozó irodapiaci összegzését a Budapesti Ingatlan Tanácsadók Egyeztető Fóruma (BIEF, BRF), amelynek tagjai a CBRE, a Colliers, a Cushman & Wakefield, az Eston International, az iO Partners és a Robertson Hungary.
Mint írják, a teljes budapesti modern irodaállomány a második negyedév végéhez hasonlóan 4 426 050 négyzetmétert tett ki, mert újfent nem adtak át új irodaterületet az időszakban. Ezen belül 3 536 315 négyzetméter „A” és „B” kategóriás modern spekulatív irodaterület, valamint 889 735 négyzetméter saját tulajdonú irodaterület található. A spekulatív állományon belül
- az „A” kategóriás irodaterületek 67%-os, míg
- a „B” kategóriás területek 33%-os arányt képviselnek.
Összesen 12 500 négyzetméter irodaterület került átsorolásra a spekulatív állományból, emiatt nőtt a saját tulajdonú irodák mérete, 889 735 négyzetméterre.
A teljes kereslet 101 950 négyzetmétert tett ki, amely az előző év azonos időszakához képest 9%-os növekedést jelent.
A teljes keresleten belül a szerződéshosszabbítások 41%-os részesedéssel bírtak, az új szerződések a bérbeadások 29%-át tették ki, míg a bővülések mindössze 9%-ot. Egy előbérleti szerződést regisztrált a BRF, ami a teljes kereslet 22%-át teszi ki.
A nettó kereslet (szerződéshosszabbítás és saját tulajdonba vétel nélküli tranzakció) a harmadik negyedévben 60 615 négyzetmétert tett ki, amely 36%-os növekedést jelent 2024 hasonló időszakához viszonyítva.
Az üresedési ráta 2025 harmadik negyedévében 13,4%-on állt, ami 0,6 százalékpontos növekedést jelent az előző negyedévhez, és 0,6 százalékpontos csökkenést az előző év azonos időszakához képest. 2025 harmadik negyedévében a legalacsonyabb üresedési rátát Buda központ alpiacon regisztrálták (7,3%), míg a legmagasabb érték változatlanul az agglomerációban volt mérhető (21,1%).
A nettó abszorpció negatív tartományba fordult -30 040 négyzetméterrel.
A legmagasabb bérlői aktivitást 2025 harmadik negyedévében a Váci úti irodafolyosó alpiacon mérték, a teljes volumen 41%-át itt kötötték le. Ezt követően a második legnagyobb aktivitást Buda központban regisztrálták, ez az alpiac 15%-os részesedést ért el a negyedéves bérbeadási volumenből.
A BRF a harmadik negyedévben összesen 113 bérleti szerződést regisztrált 902 négyzetméteres átlagos mérettel, ami az előző év azonos időszakához képest a tranzakciók számának csökkenését mutatja, miközben az átlagos méret nőtt. A negyedév legnagyobb spekulatív tranzakciója egy előbérleti szerződés volt, amely Váci úti irodafolyosó alpiacon került lezárásra több mint 22 000 m2-en. A legnagyobb új bérleti szerződés 4 700 m2-es területre került aláírásra, Buda központ alpiacon.
Címlapkép forrása: Portfolio
