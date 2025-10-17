A jövő technológiájára váltana ez a gyártó

Sikeres kísérletet hajtott végre tiszavasvári gyárának szárítóberendezésében a Wienerberger a Miskolci Egyetemmel és a német Scharr-TEC GmbH égőgyártóval közösen. Ennek során
valós ipari körülmények hidrogén felhasználásával hajtották végre a kiégetést megelőző szárítási folyamatot.
A fejlesztésnek még nincs vége, hiszen a tégla kiégetését még csak laborkörülmények között sikerült tisztán hidrogén felhasználásával megvalósítani, de a vállalat szerint már ezek az eredmények is azt mutatják, hogy van realitása annak, hogy potenciálisan kiváltsa a hidrogén a földgázt a kerámiaiparban.
A technológia azért értékes, mivel meglévő infrastruktúrák úgynevezett retrofit átalakításával is elérhető. Ennek lényege, hogy
teljes technológiaváltás helyett a meglévő berendezés is korszerűsíthető,
ami jelentős költségmegtakarítást jelent. A hidrogén felhasználása a hagyományos földgáz helyett pedig azért fontos, mert jelentős szén-dioxid-kibocsátás-csökkenéssel jár.
Kísérleteink bizonyítják, hogy a fosszilis tüzelőanyag-mentes téglagyártás nem csak távoli jövőkép, hanem egy rövid időn belül teljes mértékben megvalósítható gyártási alternatíva”
– mondta Vaskó Péter, a Wienerberger országos termelési vezetője.
A kísérletek során a laborkemence égői speciális átalakításon estek át, de az elkészült egyedi minta téglák minősége változatlan maradt. A tapasztalatok alapján a hidrogéninfrastruktúra további bővítésével a vizsgálatok széles skálája végezhető el, ami felgyorsíthatja a tiszavasvári üzemben teljes átállását.
A hidrogéntechnológia ma világszerte a kutatás-fejlesztés egyik legdinamikusabban fejlődő területe.
– mondta Palotás Árpád, a Miskolci Egyetem Anyag- és Vegyészmérnöki Karának dékánja.
A szakemberek szerint a jelenlegi tudásbázis alapján már
belátható időn belül elérhető, hogy a tiszavasvári gyár termelésének akár 100%-a földgázfelhasználás nélkül, karbonkibocsátásmentesen, tiszta hidrogéntüzelés útján valósuljon meg.
Ez a téglagyártás területén úttörő eredménynek számít, és jelentős előrelépés jelent abban, hogy az építőanyaggyártó tovább csökkentse termékportfóliója karbonlábnyomát.
A következő fázisban a laboratóriumi sorozatgyártási kísérletek indulnak el, amit később ipari környezetben végzett tesztek követnek. A Wienerberger
célja, hogy a tiszavasvári gyár után hosszú távon más magyarországi és nemzetközi telephelyein is alkalmazza a technológiát.
