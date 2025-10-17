  • Megjelenítés
Gőzerővel fejleszt a logisztikai ingatlan Lengyelországban
Ingatlan

Gőzerővel fejleszt a logisztikai ingatlan Lengyelországban

Portfolio
Az ipariingatlan-fejlesztő Panattoni a Jet Investment megbízásából 13 hektáros telket vásárolt a lengyelországi podkarpackie vajdaságban, és elindítja a Panattoni Park Rzeszów North II ipari park fejlesztését - tudósított a Property Forum.
Portfolio Property Awards 2025
Az ingatlanpiac krémje! Jegyek itt:
Információ és jelentkezés

A Jet Investment megbízásából induló projekt első üteme két, együtt több mint 42 000 négyzetméteres csarnokból áll.

Amikor teljesen elkészül, a komplexum meghaladja majd a 110 000 négyzetmétert.

Az új fejlesztést energiatakarékos megoldásokkal és napelemes rendszerekkel építik majd, az első épület egy 7300 négyzetméteres, kifejezetten egy futárcég igényeire szabott (build-to-suit) létesítmény lesz, amely regionális csomagválogató központként működik majd.

Ezzel párhuzamosan elindul a 35 000 négyzetméteres, második csarnok kivitelezése is. Ebből 9900 négyzetmétert egy logisztikai szolgáltató, 4000 négyzetmétert pedig egy autóipari e-kereskedelmi vállalat foglal majd el.

Panattoni
Panattoni Park Rzeszów North II. Kép forrása: Property Forum

A beruházó a Jet Industrial Lease SICAV, a Jet Investment által kezelt ingatlanalap, amely Közép-Európa ipari ingatlanpiacára fókuszál. A projekt az A4-es autópálya mellett, az S19-es csomópont közelében található, 4 kilométerre Rzeszów repülőterétől és 10 kilométerre a belvárostól.

A Panattoni eddig közel 350 000 négyzetméternyi ipari területet adott át csak a lengyelországi podkarpackie vajdaságban, többek között a Phoenix Contact E-Mobility, a DB Schenker, az LPP és a BSH Home Appliances Group számára.

Kapcsolódó cikkünk

A Waberer’s stratégiai szándéknyilatkozatot írt alá a GYSEV-vel, illetve a GYSEV CARGO-val

Hatvanmillió eurós logisztikai tranzakciót zárt a Panattoni Lengyelországban

Cseh befektető terjeszkedik a magyar kereskedelmiingatlan-piacon

Új logisztikai park épül Magyarországon, elektromos kamiontöltő is lesz benne

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

PR cikk

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Érdemes-e lakást venni? - Most megmondjuk a tutit
Ingatlan
Otthon Start: sokan még csak ezután vennék fel a hitelt
Pénzcentrum
Így lehet Budapest Európa új luxusfővárosa: dubaji elithotel vetette meg a lábát Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility