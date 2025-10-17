Gőzerővel fejleszt a logisztikai ingatlan Lengyelországban

A Jet Investment megbízásából induló projekt első üteme két, együtt több mint 42 000 négyzetméteres csarnokból áll.
Amikor teljesen elkészül, a komplexum meghaladja majd a 110 000 négyzetmétert.
Az új fejlesztést energiatakarékos megoldásokkal és napelemes rendszerekkel építik majd, az első épület egy 7300 négyzetméteres, kifejezetten egy futárcég igényeire szabott (build-to-suit) létesítmény lesz, amely regionális csomagválogató központként működik majd.
Ezzel párhuzamosan elindul a 35 000 négyzetméteres, második csarnok kivitelezése is. Ebből 9900 négyzetmétert egy logisztikai szolgáltató, 4000 négyzetmétert pedig egy autóipari e-kereskedelmi vállalat foglal majd el.
A beruházó a Jet Industrial Lease SICAV, a Jet Investment által kezelt ingatlanalap, amely Közép-Európa ipari ingatlanpiacára fókuszál. A projekt az A4-es autópálya mellett, az S19-es csomópont közelében található, 4 kilométerre Rzeszów repülőterétől és 10 kilométerre a belvárostól.
A Panattoni eddig közel 350 000 négyzetméternyi ipari területet adott át csak a lengyelországi podkarpackie vajdaságban, többek között a Phoenix Contact E-Mobility, a DB Schenker, az LPP és a BSH Home Appliances Group számára.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
