Megtorpant a brit lakáspiac, alig fogynak az ingatlanok

A Landmark 2025 Q3 Residential Property Trends jelentése szerint a piac visszafogott maradt, mivel a novemberben érkező "őszi költségvetésben" valószínűsíthető ingatlanadó-változások fékezték a keresletet. Júliusban és augusztusban a megszokott nyári lassulás volt látható, a szokásos szeptemberi élénkülés pedig elmaradt.

Angliában és Walesben az új hirdetések száma 2025 harmadik negyedévében 1 százalékkal csökkent 2024 azonos időszakához képest, míg

a szerződéskötés alatt álló tranzakciók 6 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól.

"Az emberek szeretnének költözni, de a közelgő őszi költségvetésben várható ingatlanadó-változásokról szóló találgatások miatt megtorpant az aktivitás. A költözők feltehetően kivárják a tisztább képet, mielőtt döntenének" – mondta Simon Brown, a Landmark Information Group vezérigazgatója. A szakember úgy véli:

Ezt a pillanatot lehetőségként kellene látni. A lakhatás a gazdasági növekedés egyik sarokköve, ám a lakásvásárlás és -eladás folyamata még mindig túl lassú és bizonytalan. A kormány frissen bejelentett, az otthonvásárlási reformról szóló konzultációja létfontosságú és régóta esedékes lépés a változás felé.

A Landmark szerint az eredmények továbbra is óvatosságot tükröznek, a bizalom pedig még nem heverte ki a tavalyi választások utáni bizonytalanság hatásait.

