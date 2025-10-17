Megtorpant a brit lakáspiac, alig fogynak az ingatlanok

A Landmark 2025 Q3 Residential Property Trends jelentése szerint a piac visszafogott maradt, mivel a novemberben érkező "őszi költségvetésben" valószínűsíthető ingatlanadó-változások fékezték a keresletet. Júliusban és augusztusban a megszokott nyári lassulás volt látható, a szokásos szeptemberi élénkülés pedig elmaradt.
Angliában és Walesben az új hirdetések száma 2025 harmadik negyedévében 1 százalékkal csökkent 2024 azonos időszakához képest, míg
a szerződéskötés alatt álló tranzakciók 6 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól.
"Az emberek szeretnének költözni, de a közelgő őszi költségvetésben várható ingatlanadó-változásokról szóló találgatások miatt megtorpant az aktivitás. A költözők feltehetően kivárják a tisztább képet, mielőtt döntenének" – mondta Simon Brown, a Landmark Information Group vezérigazgatója. A szakember úgy véli:
Ezt a pillanatot lehetőségként kellene látni. A lakhatás a gazdasági növekedés egyik sarokköve, ám a lakásvásárlás és -eladás folyamata még mindig túl lassú és bizonytalan. A kormány frissen bejelentett, az otthonvásárlási reformról szóló konzultációja létfontosságú és régóta esedékes lépés a változás felé.
A Landmark szerint az eredmények továbbra is óvatosságot tükröznek, a bizalom pedig még nem heverte ki a tavalyi választások utáni bizonytalanság hatásait.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Franciaország drasztikus lépésre kényszerült: betiltották a szarvasmarhák exportját és a bikaviadalokat
Egy betegség miatt léptek.
Befektetők szólították fel a kávéóriást: folytassák a tárgyalást!
Szerződjenek a szakszervezettel!
Kiszivárgott a belső dokumentum: megtudhattuk, mi történt az M30-as autópályával
Lázár János minisztériuma betiltotta a kommunikációt,
Bekeményít az európai nagyhatalom: 100 ezer eurós adóemelést kapnak a szupergazdagok
A dúsgazdagok nem fognak örülni.
Európa nem hagyhatja, hogy 2%-nál alacsonyabb legyen az infláció
Megszólalt az európai pénzügyi vezető.
500 éve nem történt olyan a Vatikánban, mint ami jövő héten lesz
Történelmi látogatás készül.
Európai térképen látszik a szörnyű igazság: sok helyen óriási a nyomor, Magyarország is érintett
Van, ahol 10-ből 6-an szegények.
Sok helyen elfogytak az uj iPhone-ok
Hosszú a várólista.
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Szerdán eladtam a csomagom felét 23 dolláron, ez kb. 60% hozamot jelent. Azóta esik, a maradék hozama már 40% alá ment. Volt előtte pár hír, miszerint már több mint 50 ezer bitcoinja van a
Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni
Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván
Első lakásvásárlás 2025-ben? Ezekre készülj fel!
Az Otthon Startnak köszönhetően sokan jutnak hozzá első lakásukhoz. A lakásvásárlás folyamata azonban nem egyszerű feladat, és a hiteligénylés és a papírmunka útvesztője is ijesztőnek t
Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)
Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Maradt a befektetési fokozat: az S&P nem változtatta Magyarország besorolását
Az S&P péntek este (2025.10.10.) nem változtatott Magyarország szuverén adósbesorolásán: maradt a BBB-, negatív kilátással. Külön részletes értékelést ezúttal nem adtak ki. Regős Gá
Hogyan lesz a zöld megawattból megbízható kilowattóra?
A megújuló energiaforrás alapú villamosenergiatermelés önmagában nem garantál biztos ellátást, és ez nem csupán az időjárástól függő termelők természetén múlik,
Sokkoló: nőttek az árak az otthonstart hatására, de van, akinek jobb lett
Mindenki, aki nem a propaganda által festett alternatív valóságban él, pontosan tudhatta, hogy az Otthonstart program által tüzelt keresleti sokk növekedést eredményez az ingatlanpiacon. Ha valak
Zsiday Viktor: Nem lehetetlen egy komoly hozamcsökkenés Magyarországon
A hazai hosszú állampapírok elmúlt egy, öt vagy akár tízéves hozama elég kiábrándító, emiatt nem is nagyon fektet ebbe a hazai lakosság, pedig ha jól... The post Zsiday Viktor: Nem lehetetle
Budapestre jön Trump és Putyin: ennél nagyobb realitása még nem volt a békének
Bár maradtak még kérdőjelek.
A garantált veszteség
Feltörhetetlen pénztárcák, elvesztett tízmilliók, fiktív kriptodevizák – új évaddal folytatódik a Préda
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!