Nagy takarítás kezdődik a főváros két hídján

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója ezen a hétvégén tovább folytatja a budapesti hidak tavaszi takarítását. A szombaton és vasárnap 6:30-15:30 között zajló munkálatok során október 18-án a Margit hidat, október 19-én a Petőfi hidat tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.
A társaság kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.
Az FKF ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak környezetükre! - olvasható a közleményben.
