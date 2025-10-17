  • Megjelenítés
Nagy takarítás kezdődik a főváros két hídján
Ingatlan

Nagy takarítás kezdődik a főváros két hídján

Portfolio
Október 18-án, szombaton a Margit híd, 19-én, vasárnap a Petőfi híd megtisztításával folytatódik az FKF szokásos őszi hídmosási programja.

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója ezen a hétvégén tovább folytatja a budapesti hidak tavaszi takarítását. A szombaton és vasárnap 6:30-15:30 között zajló munkálatok során október 18-án a Margit hidat, október 19-én a Petőfi hidat tisztítják meg környezetkímélő tisztítószerrel, magasnyomású, vizes technológiával.

A társaság kéri a gépjárművezetőket és a kerékpárosokat, hogy a jelzett időszakban a munkaterület mellett körültekintően közlekedjenek.

Az FKF ezúton is kéri a budapestieket, hogy segítsék a közterületek és a hidak tisztántartását, vigyázzanak környezetükre! - olvasható a közleményben.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
építőipar 2020 konferencia
Ingatlan
Korszakváltás zajlik az építőiparban – Immár harmadik alkalommal jön a Future of Construction konferencia!
Pénzcentrum
Tényleg kutyának sem fog kelleni a lakásom, ha romlik a közbiztonság? Így árazzák be a félelmet a magyar ingatlanpiacon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility