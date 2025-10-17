Otthon Start: sokan még csak ezután vennék fel a hitelt

A felmérésen mintegy 11 ezer otthon startos ingatlankereső többsége úgy válaszolt, hogy még nem indította el az ingatlanvásárlást, de a közeljövőben tervez a programon keresztül vásárolni.
Akadnak persze olyanok is, akik korábban számoltak a kedvezményes hitel lehetőségével, viszont mégsem tudnak azzal élni, aminek fő oka, hogy nincs meg a megfelelő önerő, vagy más célra kell a megtakarítást felhasználni
- mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője.
A lakásvásárlók véleménye a kínálatról: vegyes a kép
Egyes helyeken - főként Budapest drágább kerületeiben - arányaiban kevés használt ingatlan felel csak meg az otthon startos feltételeknek. Az ezt firtató kérdésre 1500 fő válaszolt: az ebből készült kimutatás alapján a kínálat megítélése vegyes, de a többség megfelelőnek találja az elérhető lakások számát. Majdnem minden negyedik válaszadó viszont úgy érzi,
alig talál a programnak és az elképzeléseinek is megfelelő ingatlant.
Érthető módon a legtöbben Budapesten érzik úgy, hogy szűkös az Otthon Start kritériumainak megfelelő kínálat, és ezt az adataink is alátámasztják.
Budapesten a hirdetések átlagos négyzetméterára szeptemberben elérte az 1,45 millió forintot, és tíz kerületben - a budai kerületek többsége mellett ide tartozik az V., VI., VII., IX. és XIII. kerület is – a másfél millió forintos maximált négyzetméterár felett számolnak a hirdetők. Így aki az Otthon Start programmal venne ingatlant, jelenleg a fővárosi kínálat 43 százalékából választhat, többségében a külső, olcsóbb kerületekben
- mondta Futó Péter.
A felmérés szerint a vidéki nagyvárosokban keresők gondolják úgy legnagyobb arányban, hogy elég széles a lakások és házak kínálata, amiben annak is szerepe lehet, hogy a legtöbb megyeszékhelyen jövedelemarányosan olcsóbb lakást venni, mint Budapesten.
A hirdetési oldal adatai szerint a balatoni nyaralók és az új építésű lakóingatlanok miatt Somogy és Veszprém megyékben a legdrágábbak az ingatlanok,
ahol a nagyjából 1 millió forintos átlagos négyzetméterár mellett a kínálat mintegy 60 százaléka felel meg a program feltételeinek.
Országosan a kínálat 72 százaléka, vidéken pedig 83 százaléka felel meg az Otthon Start Program feltételeinek, a legnagyobb arányban pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kínálata kompatibilis a programmal, ott az összes hirdetés 95 százaléka fér ebbe bele.
A Budapest-vidék közti különbséget az ingatlanpiacon az is jól mutatja, hogy hol és mennyiért keresnek eladó lakásokat vagy házakat. Az 1000 fő körüli válaszadói kör 41 százaléka Budapesten az 50-74 millió forintos ársávban gondolkodik, míg az ország többi részén 25-49 millió forint a leggyakoribb kategória.
A zenga.hu ugyanezt a kérdést tette fel a felhasználóinak augusztusban, a program indulása előtt. Az akkori válaszokkal összehasonlítva mindegyik településtípusnál csökkent a 25 millió forint alatti ingatlant keresők aránya, akárcsak a 100 millió forint felettieké.
Ezzel szemben látványosan többen keresnek az 50-74 és a 75-100 millió forint közötti árkategóriákban, vagyis mostanra az érdeklődők jobban felmérték a piacot és jobban látják a lehetőségeiket
- emelte ki a zenga.hu elemzési vezetője.
A korábbi felméréssel összehasonlítva ugyanolyanok az arányok a vállalni tervezett önrésszel kapcsolatban is: a többség 25 százalék alatti önrésszel tervez, különösen a kisebb települések esetében.
