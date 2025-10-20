A Faedra Group a UniCredit bankkal kötött finanszírozási szerződést két budapesti lakóprojekt fejlesztésére

A Faedra Alapkezelő 10 milliárd forint összeget meghaladó hitelszerződést írt alá az UniCredit Bank Hungary Zrt.-vel két budapesti lakóingatlan-fejlesztési projekt finanszírozására, amely mérföldkövet jelent a két vállalat partnerségében - közölte a Faedra Group.

A finanszírozás közel 130 lakás fejlesztését támogatja a főváros két helyszínén. A tranzakcióhoz a UniCredit Bank jogi tanácsadását a Baker McKenzie Ügyvédi Iroda végezte, míg mindkét projekt műszaki ellenőri feladatait a Grant Thornton látja el. A szerződést a bankkal a Faedra III. Alap írta alá.

Liget Villa. Látványterv forrása: Faedra Group

Az egyik fejlesztés a IX. kerületi Sobieski János utcában található, Mara Residence néven 67 lakásból és 2 üzlethelyiségből áll, és jelenleg szerkezetépítési szakaszban van. A fejlesztés már 70%-os előértékesítést ért el, ami erős piaci keresletet mutat.

A másik, a VII. kerületi Városligeti fasorban épülő Liget Villa 61 lakást kínál. Az előértékesítést követően a projekt kivitelezési szakaszba lépett, és a fejlesztés a tervek szerint halad.

A lakópiacra történő visszatérésünk stratégiai jelentőségű, és a jövőben is aktívan kívánunk részt venni a piac revitalizációjában. A projektek értékesítési sikerei megerősítik a cégcsoport ezirányú terveit

- nyilatkozta Boronkay Bence, a Faedra Group képviseletében.

Mara Residence. Látványterv forrása: Faedra Group

Címlapkép forrása: Faedra

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ