Donald Trump buldózerrel esett a Fehér Háznak, teljesen átépíti az egyik szárnyat

A Fehér Ház keleti szárnyának bontása hétfőn megkezdődött, hogy helyet adjon Donald Trump 250 millió dolláros, 90 000 négyzetláb alapterületű báltermének – írta meg a lap. A munkagépek már a keleti homlokzatot bontják, noha az elnök korábban azt ígérte, hogy az építkezés „nem érinti” a meglévő épületet.
A projekt a Fehér Ház történetének egyik legnagyobb szerkezeti átalakítása lesz, amely gyakorlatilag a teljes East Winget felváltja, ahol korábban az elnök feleségének irodái működtek.
Trump korábban 200 millió dollárra becsülte a költségeket, de az összeg időközben 250 millióra nőtt, amit az elnök szerint teljes egészében magánadományokból finanszíroznak. A támogatók között olyan nagyvállalatok is szerepelnek, mint az Apple, az Amazon, a Lockheed Martin és a Coinbase, a legnagyobb felajánlások 25 millió dollár körüliek.
A Fehér Ház szóvivője megerősítette, hogy
a bontási munkálatok hétfőn indultak, és a történelmi értékű tárgyak megőrzése már korábban megkezdődött.
Az új bálterem akár 650 fő befogadására is alkalmas lesz – több mint háromszor annyira, mint a jelenlegi legnagyobb helyiség, az East Room –, és Trump szerint „méltóbb helyet” biztosít majd állami rendezvényeknek és vállalati fogadásoknak.
Az elnök korábban is többször szorgalmazta a Fehér Ház bővítését, mondván, a korábbi adminisztrációk – köztük Obama és Biden kormányai – elutasították a javaslatát. Mostani döntésével azonban a bálterem-projekt nemcsak építészeti, hanem politikai vitát is gerjesztett, mivel sokan történelmi értékű nemzeti szimbólum megbontásaként értékelik az átalakítást.
