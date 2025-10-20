  • Megjelenítés
Hotelprojektekre szerződik a WING és az Accent Magyarországon
Ingatlan

Hotelprojektekre szerződik a WING és az Accent Magyarországon

Portfolio
Partnerségre lép a WING és az Accent Hotel Management, terveik szerint közös szállodaprojekteket fognak üzemeltetni Magyarországon. Az együttműködésbe a WING az ingatlanfejlesztői tudást, portfoliómenedzsmentben szerzett tapasztalatot, tőkeerőt, míg az Accent hazai és nemzetközi referenciákkal, szakmai üzemeltetési kompetenciával és márkakapcsolatokkal járul hozzá a kooperációhoz - közölte a két vállalat.
Portfolio Future of Construction 2025
Az építőipar jövője. Jegyek kaphatóak:
Információ és jelentkezés

A WING az ingatlanszektor más szegmensei mellett a hotelpiacon is aktív,

már több mint 1000 szállodai szobát adott át Magyarországon.

Megvalósított projektjei többek között a Tribe Budapest Airport Hotel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren; a szintén reptéri ibis Styles Budapest Airport Hotel, mely a város első terminálszállodája, és a Tribe Budapest Stadium a Népligetnél. A vállalat a hotelfejlesztés mellett jelentős potenciált lát a professzionális szállodaüzemeltetés területén, így az elmúlt években a vállalat az általa fejlesztett szállodák üzemeltetési feladataiban is szerepet vállalt.

A budapesti székhelyű Accent üzemeltetési partnerként szállodaszakmai kompetenciát hoz az együttműködésbe. Jelenleg 29 szállodában több mint 2000 szobát üzemeltet Magyarországon és Ausztriában, és aktívan bővíti portfólióját a piacon. Független szereplőként, úgynevezett „white label” üzemeltetőként, franchise megállapodás keretében együttműködnek nemzetközi szállodaláncokkal is, így hotelportfóliójukban a Marriott, Best Western és Accor szálloda is szerepel.

Felépítettünk egy komplex üzemeltetési rendszert és infrastruktúrát, amivel különböző szállodák menedzsmentjét tudjuk eredményesen ellátni, legyen szó nemzetközi márka alá tartozó városi, üzleti szállodáról, vidéki wellness hotelről vagy osztrák síparadicsomban található szálláshelyről.

– emelte ki Csordás Imre, az Accent Hotel Management Kft. ügyvezetője.

Csordás Imre
Accent Hotel Management, tulajdonos-ügyvezető igazgató
Csordás Imre 2007 óta az Accent Hotel Management társtulajdonosa és ügyvezetője. A szállodai szakember a nemzetközi Accor szállodalánc magyarországi szállodáiban kezdte karrierjét, több budapesti Merc
Tovább
Csordás Imre 2007 óta az Accent Hotel Management társtulajdonosa és ügyvezetője. A szállodai szakember a nemzetközi Accor szállodalánc magyarországi szállodáiban kezdte karrierjét, több budapesti Merc Tovább

A partnerség révén együttműködve harmadik felek számára kínálnak üzemeltetési és projektmenedzsment szolgáltatásokat.

A két vállalat együttműködése nem újkeletű: a WING és az Accent első közös szállodaprojektje a Best Western Plus Lakeside Hotel volt Székesfehérváron, amely 2015-ben nyílt meg. A hotel fejlesztője és tulajdonosa a WING, az üzemeltetési feladatokkal pedig az Accent Hotel Management Kft.-t bízták meg tíz éve, míg a Best Western márkanév használatára franchise megállapodás született az amerikai szállodalánccal. Ebben a hotelben indult el az Accent és a WING közös üzemeltetése idén augusztusban, amit a tervek szerint további szállodák követnek majd.

Címlapkép: Best Western Plus Lakeside Hotel. Forrása: WING

Kapcsolódó cikkünk

Korszakváltás zajlik az építőiparban – Immár harmadik alkalommal jön a Future of Construction konferencia!

Megszólalt a KÉSZ Csoport új vezetője: így küzdenek meg az építőipar kihívásaival

Fókuszban a finanszírozás, bemutatkozik a Demján Sándor Tőkeprogram - Egerbe érkezik az őszi kkv-rendezvénysorozat

A Strabag építi Szlovénia legmagasabb irodaházát, folytatódik az OTP Csoport 156 milliárd forintos beruházása

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

Holdblog

Forradalom a konnektorban

Megint mi vagyunk a Nyugat és a Balkán kereszteződése. Nyugatról érkezve nálunk vannak az első lila foltok, keletről haladva itt vannak az első kékek. Egyszeri... The post Forradalom a konnektor

Kasza Elliott-tal

Comcast Corporation - elemzés

Upgrade-eltem a roic.ai előfizetésemet, már API-n keresztül tudok lekérdezni egy csomó adatot (írok majd a tapasztalataimról), és egy tesztelés keretében újra elkészítettem az októberi Top10

Holdblog

Zsiday Afrikában (HOLD After Hours)

Az e heti vendég Zsiday Viktor, jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Pod

Konferencia ajánló

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Forradalmi ötlettel álltak elő: milliókat adnának a fiataloknak a britek
Ingatlan
Megtorpant a brit lakáspiac, alig fogynak az ingatlanok
Pénzcentrum
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility