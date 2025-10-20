Hotelprojektekre szerződik a WING és az Accent Magyarországon

A WING az ingatlanszektor más szegmensei mellett a hotelpiacon is aktív,
már több mint 1000 szállodai szobát adott át Magyarországon.
Megvalósított projektjei többek között a Tribe Budapest Airport Hotel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren; a szintén reptéri ibis Styles Budapest Airport Hotel, mely a város első terminálszállodája, és a Tribe Budapest Stadium a Népligetnél. A vállalat a hotelfejlesztés mellett jelentős potenciált lát a professzionális szállodaüzemeltetés területén, így az elmúlt években a vállalat az általa fejlesztett szállodák üzemeltetési feladataiban is szerepet vállalt.
A budapesti székhelyű Accent üzemeltetési partnerként szállodaszakmai kompetenciát hoz az együttműködésbe. Jelenleg 29 szállodában több mint 2000 szobát üzemeltet Magyarországon és Ausztriában, és aktívan bővíti portfólióját a piacon. Független szereplőként, úgynevezett „white label” üzemeltetőként, franchise megállapodás keretében együttműködnek nemzetközi szállodaláncokkal is, így hotelportfóliójukban a Marriott, Best Western és Accor szálloda is szerepel.
Felépítettünk egy komplex üzemeltetési rendszert és infrastruktúrát, amivel különböző szállodák menedzsmentjét tudjuk eredményesen ellátni, legyen szó nemzetközi márka alá tartozó városi, üzleti szállodáról, vidéki wellness hotelről vagy osztrák síparadicsomban található szálláshelyről.
– emelte ki Csordás Imre, az Accent Hotel Management Kft. ügyvezetője.
A partnerség révén együttműködve harmadik felek számára kínálnak üzemeltetési és projektmenedzsment szolgáltatásokat.
A két vállalat együttműködése nem újkeletű: a WING és az Accent első közös szállodaprojektje a Best Western Plus Lakeside Hotel volt Székesfehérváron, amely 2015-ben nyílt meg. A hotel fejlesztője és tulajdonosa a WING, az üzemeltetési feladatokkal pedig az Accent Hotel Management Kft.-t bízták meg tíz éve, míg a Best Western márkanév használatára franchise megállapodás született az amerikai szállodalánccal. Ebben a hotelben indult el az Accent és a WING közös üzemeltetése idén augusztusban, amit a tervek szerint további szállodák követnek majd.
Címlapkép: Best Western Plus Lakeside Hotel. Forrása: WING
